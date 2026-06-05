Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους Πολάκη και Παππά να τάσσονται υπέρ της εκλογικής «μάχης» απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Με κάθε επισημότητα επιβεβαιώθηκε το χάσμα που χωρίζει τα δύο «στρατόπεδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και που εκφράστηκε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας από τον Σωκράτη Φάμελλο, από τη μία πλευρά και τους Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά, από την άλλη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την εισήγησή του έδειξε ξεκάθαρα ότι προσανατολισμός δικός του και της πλειοψηφίας του κόμματος, παραμένει η στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, οι δύο κορυφαίοι βουλευτές έθεσαν επί της ουσίας στο τραπέζι την ανάγκη να ετοιμαστεί το κόμμα για τις επόμενες εκλογές, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Φάμελλος: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία

Μήνυμα στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως δεν σκοπεύει σε καμία περίπτωση να ακολουθήσει έναν δρόμο που θα φέρει το κόμμα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε για την ΕΛ.Α.Σ. «είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη», την οποία το κόμμα του «δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά», προσθέτοντας πως πρόκειται για μείζον πολιτικό γεγονός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πως «θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», δείχνοντας ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση που θέλει να στρέψει το κόμμα του.

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Στην εισήγηση του σημείωσε πως «αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε, πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν. Θέσαμε ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα».

Συμπλήρωσε πως «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

Όπως τόνισε, «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».

Πολάκης: Η πλατφόρμα του για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ - Αιχμές κατά Τσίπρα, ευθείες βολές κατά Φάμελλου

Την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης στην παρέμβαση του ενώπιον της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας τη δική του πλατφόρμα για το αύριο του κόμματος, προτείνοντας την κατάρτιση προγράμματος και ψηφοδελτίων για τις επόμενες εκλογές. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σταθεί απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο χανιώτης βουλευτής, σύμφωνα με πληροφορίες, υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-19 με ιδιαίτερες αναφορές στα επιτεύγματα στην Υγεία το ίδιο διάστημα.

Ωστόσο, στη συνέχεια άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τα σημεία ευθύνης της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, όπως ο ίδιος φέρεται να τη χαρακτήρισε, αλλά και για το διάστημα 2024 μέχρι σήμερα, που η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα (δια της αδράνειας) στοδημοσκοπικό 1 - 1,5%, εξαπολύοντας «ευθεία βολή» κατά του προέδρου του κόμματος.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις θέσεις του για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Παππάς: Να πάρεις τον Τσίπρα τηλέφωνο, να μάθουμε τι θέλει

Απέναντι στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και συνολικά στη στρατηγική που έχει ως τώρα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως και σήμερα, φέρεται πως στάθηκε ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον κ.Φάμελλο να πάρει τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του για μια πιθανή συνεργασία ανάμεσα σε Αμαλίας και Κουμουνδούρου.

«Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχισης της στρατηγικής που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση», ήταν ανάμεσα σε άλλα τα λόγια του κ.Παππά, που επί της ουσίας αμφισβήτησε τη γραμμή του κ.Φάμελλου.

Ζαχαριάδης: Είναι αδιανόητο να υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα

Στο πλευρό του Σωκράτη Φάμελλου, στάθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, προχωρώντας, ωστόσο, ένα βήμα πιο μπροστά στη σκέψη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ανοιχτά υποστήριξε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετική ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι αδιανόητο να κατέβει από την πλευρά μας ένα αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο προς τον Αλέξη Τσίπρα», φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατά την τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως θα πρέπει «να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανάσυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας. Και να συμβάλουμε θετικά σ αυτές, διότι παλέψαμε πολύ γι αυτές».

Σε κοινή γραμμή με Πολάκη-Παππά η Δούρου

Με τη γραμμή που είχε προσέλθει στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, προσήλθε στην Πολιτική Γραμματεία η Ρένα Δούρου, ζητώντας να κατατεθεί προγραμματική πρόταση συνεργασίας προς τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, η οποία θα ισχύσει για συγκεκριμένο διάστημα και σε περίπτωση που δεν απαντηθεί, το κόμμα να ετοιμάσει την κάθοδο του στις εκλογές.