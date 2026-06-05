«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» είπε ο Παύλος Πολάκης προσερχόμενος στο γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Μήνυμα ότι είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την άποψη του για τη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ εν ζωή, έστειλε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδο του, στο κτήριο της Κουμουνδούρου.

Ο Χανιώτης βουλευτής, παρά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος που σήμανε άμεσα και την «έξωση» του από τα καθοδηγητικά όργανα, δίνει το παρών στην σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που μπορεί να ανατρέψει τον Μητσοτάκη (λέει διάφορα εσύ εκεί). εφαρμογής ενός λαϊκού, υπέρ της εργασίας, προγράμματος. Σε σύγκρουση με τη διαπλοκή», σημείωσε ο Παύλος Πολάκης.

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