«Λάδι στη φωτιά» έριξε ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

Με αινιγματικό τρόπο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς στην ερώτηση που δέχθηκε σήμερα, στο Ηράκλειο, για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. «Θα τα πούμε το απόγευμα» είπε ο πρώην πρωθυπουργός όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν: «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», παραπέμποντας στην ομιλία του στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Ο διάλογος έγινε μετά τη συνάντηση που είχε στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη.

Για την σχέση του με τον κ. Αρναουτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς πρόσθεσε «Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες. Από τότε ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία ποτέ δεν θα αφήσω». Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρησε τον κ. Αρναουτάκη ως «άνθρωπο της αλήθειας, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός εξήρε ακόμη την αγάπη του Περιφερειάρχη για την Κρήτη, σημειώνοντας ότι «ακτινοβολούσε πάντα μια μεγάλη αγάπη για την Κρήτη», ενώ του ευχήθηκε καλή επιτυχία στις προσπάθειες που καταβάλλει για το καλό του νησιού.