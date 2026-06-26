Αν ακούσετε τον γνώριμο ήχο των μαχητικών, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες της Πολεμικής Αεροπορίας για την επικείμενη τελετή ορκωμοσίας των νέων στελεχών της.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και περί ώρα 10:00 το πρωί, πρόκειται να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες πτήσεις και διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Οι πτήσεις αυτές αποτελούν μέρος της δοκιμαστικής σχεδίασης και της γενικής πρόβας για την επίσημη Τελετή Ορκωμοσίας των Νέων Ανθυποσμηναγών.

Ως εκ τούτου, η εμφάνιση των σχηματισμών και η αναμενόμενη αύξηση των επιπέδων θορύβου κατά τη διάρκεια των χαμηλών διελεύσεων δεν πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών, καθώς εντάσσονται στον συνήθη επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολεμικής Αεροπορίας για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.