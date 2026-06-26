Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλες τις καταγγελίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούν παραβιάσεις των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών της Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο θεσπίζει για πρώτη φορά ένα ενιαίο, αντικειμενικό και βασισμένο στην ανάλυση κινδύνου πλαίσιο για την αξιολόγηση και διαχείριση των αναφορών που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των καταγγελιών τόσο για την προστασία των εργαζομένων όσο και για τον καλύτερο σχεδιασμό των ελεγκτικών δράσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι προγραμματισμένοι έλεγχοι δεν θα επηρεάζονται από τον αυξημένο αριθμό αναφορών.

Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλες τις καταγγελίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούν παραβιάσεις των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ως καταγγελία ορίζεται κάθε τεκμηριωμένη αναφορά, επώνυμη ή ανώνυμη, που περιγράφει συγκεκριμένη παράβαση σε συγκεκριμένη επιχείρηση ή εργοδότη και ενδέχεται να έχει προκαλέσει ή να προκαλέσει βλάβη στην υγεία των εργαζομένων. Πηγή καταγγελιών μπορούν να αποτελούν και αναφορές ή πορίσματα άλλων δημόσιων αρχών.

Η Επιθεώρηση Εργασίας δηλώνει ότι θα εξετάζει κάθε καταγγελία με ενιαία και αμερόληπτα κριτήρια, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σοβαρότητα του κινδύνου, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να αναφέρουν παραβιάσεις της νομοθεσίας. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταγγελίες θα αξιοποιούνται και για την παρακολούθηση των τάσεων και των προβλημάτων στην αγορά εργασίας.

Ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ειδικών υπηρεσιών του gov.gr και της ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά στη γραμμή 1555 ή στις κατά τόπους υπηρεσίες, ταχυδρομικά, καθώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία. Όλες οι αναφορές καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν είτε επώνυμες είτε ανώνυμες καταγγελίες. Στις επώνυμες καταγγελίες παρέχεται η δυνατότητα να ζητηθεί η μη γνωστοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος στον εργοδότη. Η ειδική φόρμα απαιτεί συγκεκριμένα στοιχεία για την επιχείρηση, τον χώρο εργασίας, την περιγραφή της παράβασης και, όπου είναι δυνατόν, την επισύναψη αποδεικτικών στοιχείων, όπως φωτογραφίες ή σχετικά έγγραφα.

Αξιολόγηση σε δύο στάδια

Η αξιολόγηση κάθε καταγγελίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εξετάζεται εάν η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Εργασίας και εάν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για να διερευνηθεί. Καταγγελίες που είναι αόριστες, ακατάληπτες, επαναλαμβανόμενες χωρίς νέα δεδομένα ή αφορούν υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί ή βρίσκονται στην αρμοδιότητα άλλης αρχής αρχειοθετούνται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο φορέα.

Οι καταγγελίες που περνούν το πρώτο στάδιο αξιολογούνται στη συνέχεια με σύστημα βαθμολόγησης, το οποίο βασίζεται στη σοβαρότητα των πιθανών συνεπειών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, στην επικινδυνότητα της επιχείρησης ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητάς της και στην ύπαρξη έκτακτων συνθηκών, όπως καύσωνες, πυρκαγιές ή άλλες κρίσεις.

Με βάση τη συνολική βαθμολογία, οι καταγγελίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες κινδύνου. Όσες χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου οδηγούν σε άμεση διενέργεια ελέγχου, οι μεσαίου κινδύνου εντάσσονται σε πρόγραμμα ελέγχων με σειρά προτεραιότητας, ενώ οι χαμηλού κινδύνου μπορεί να αρχειοθετηθούν ή να ελεγχθούν εφόσον το επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι της υπηρεσίας.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν υποχρεούται να διενεργεί αυτομάτως επιτόπιο έλεγχο μετά από κάθε καταγγελία ούτε να ενημερώνει ατομικά τον καταγγέλλοντα για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι έλεγχοι θα προγραμματίζονται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και τις επιχειρησιακές ανάγκες της υπηρεσίας.