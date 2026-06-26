Ο συνήγορος του Σταύρου Μπαλάσκα επισημαίνει ότι ο πρώην αστυνομικός έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στα Χανιά.

Για θεσμικά και νομικά ζητήματα που εγείρει η μήνυση εν ενεργεία αστυνομικών σε βάρος του Σταύρου Μπαλάσκα κάνει λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο πρώην αστυνομικός έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στα Χανιά.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Σε δήλωσή του, ο συνήγορος του Σταύρου Μπαλάσκα χαρακτηρίζει πρωτοφανή τη μήνυση που υπέβαλαν εν ενεργεία αστυνομικοί κατά πολίτη για δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή, στο πλαίσιο άσκησης κριτικής για τη δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Όπως αναφέρει, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήθηκε η αυτόφωρη σύλληψη του Σταύρου Μπαλάσκα για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου.

«Δεν προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία για τηλεοπτικές δηλώσεις»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Δημητρακόπουλος υποστηρίζει ότι, βάσει της πάγιας νομολογίας του Αρείου Πάγου, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο δεν θεωρούνται «Τύπος» υπό την έννοια που προβλέπει την αυτόφωρη διαδικασία για αδικήματα διά του Τύπου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι δυσμενείς αξιολογικές κρίσεις δεν συνιστούν από μόνες τους πραγματικά γεγονότα ώστε να στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, ενώ αναφέρεται και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι, κατά την άποψή του, δεν στοιχειοθετείται ούτε το αδίκημα της εξύβρισης όταν ο φερόμενος ως εξυβριστικός λόγος στρέφεται κατά του κύρους και της αξιοπιστίας μιας υπηρεσίας.

Η δημόσια συγγνώμη του Σταύρου Μπαλάσκα

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος υπηρέτησε στην Ελληνική Αστυνομία, θεωρεί την ΕΛ.ΑΣ. «οικογένειά του».

Όπως αναφέρει ο συνήγορός του, ο πρώην αστυνομικός έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη μέσα από μεγάλη τηλεοπτική εκπομπή για τη χρήση της λέξης «γκάφα» αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην υπόθεση της δολοφονίας γυναίκας στα Χανιά.

«Δεν είχε σκοπό να απαξιώσει την εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών, η οποία οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη του καθ' ομολογίαν δράστη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει με τη φράση: «Έκανε λάθος, δεν θα επαναληφθεί».

«Υποτιμούσε και μείωνε κάθε μας ενέργεια»

Οι μηνυτές δηλώνουν στη μήνυση πως ο Σταύρος Μπαλάσκας επέμενε καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού της Σταυρούλας Λεβεντάκη αλλά και την εύρεση και σύλληψη του δράστη να υπονομεύει το σχέδιο και τις δράσεις της ελληνικής αστυνομίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 18σέλιδο της μηνυτήριας αναφοράς «παρά το γεγονός, ότι, η υπηρεσία μας, διαχειρίστηκε την εξιχνίαση της συγκεκριμένης παράνομης πράξης της ανθρωποκτονίας με απόλυτο επαγγελματισμό, εχεμύθεια, μυστικότητα και επιχειρησιακή επάρκεια, ο εδώ μηνυόμενος – εγκαλούμενος προέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών και όσο χρονικό διάστημα το θύμα ήταν εξαφανισμένο, σε δημόσιες παρεμβάσεις και δηλώσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες υποτιμούσε και μείωνε κάθε μας ενέργεια και επιχειρησιακή δράση, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς της υπόθεσης από την υπηρεσία μας ως “γκάφα“».

Η κίνηση αυτή έγινε, όπως ξεκαθαρίζουν, κατόπιν ενδελεχούς σχεδιασμού της υπηρεσίας, κατηγορώντας μάλιστα τον Σταύρο Μπαλάσκα για προσπάθεια να πληγεί το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας, κάνοντας μάλιστα λόγο για «ανυπόστατα ψεύδη».

Ο ίδιος, λίγο αργότερα βγήκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης και επανέλαβε τους ίδιους ισχυρισμούς, κάτι που όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί στη μήνυσή τους το έκανε κατ’ επανάληψη. Αίτηση των αξιωματικών είναι να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του κ. Μπαλάσκα αφού όπως αναφέρουν, διέπραξε αδικήματα υπό του Τύπου.

Ο ίδιος πάντως διέψευδε πως υπάρχει μήνυση εναντίον του, αλλά τα έγγραφα αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο.