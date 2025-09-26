«Ζητώ συγγνώμη από το κοινό», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ένα απρόσμενο περιστατικό παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό». Ο Σταύρος Μπαλάσκας προκάλεσε αίσθηση όταν, ξαφνικά, σήκωσε τη μπλούζα του μπροστά στην κάμερα.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο Γιώργος Λιάγκας παρατήρησε στον συνεργάτη του ότι, χωρίς προηγούμενο συντονισμό, είχαν επιλέξει να φορέσουν παρόμοια χρώματα. Ο κ. Μπαλάσκας, με χιουμοριστική διάθεση, απάντησε: «Χημεία είναι αυτό».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τον συνέκρινε με τον κ. Καλλιακμάνη, σημειώνοντας ότι και οι δύο εμφανίζονται συχνά στις εκπομπές για να ενημερώνουν το κοινό. Θυμίζοντας μάλιστα το περιστατικό με τον Καλλιακμάνη που είχε εμφανιστεί γυμνός σε αγροτικές εργασίες, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως υπάρχει «παλλαϊκή απαίτηση» να δουν και τον Σταύρο Μπαλάσκα σε παρόμοια σκηνή.

Τότε ήρθε η απρόσμενη κίνηση: «Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ», δήλωσε ο Μπαλάσκας και ύψωσε τη μπλούζα του μπροστά στο φακό, αφήνοντας όλους άφωνους.

Ο παρουσιαστής, εμφανώς αμήχανος, περιορίστηκε να πει: «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό».