«Δεν ήταν ωραίο που σήκωσες την μπλούζα», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Σταύρος Μπαλάσκας στον αέρα του Πρωινού του ΑΝΤ1, μετά την κίνησή του να σηκώσει τη μπλούζα του και να δείξει το στέρνο του.

Μετά από παρότρυνση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος είπε: «Θέλω να λύνω τα θέματα την ώρα που δημιουργούνται, και επειδή έγινε μία πλάκα στην αρχή από τον Σταύρο που θεώρησε ότι είναι πλάκα, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν ωραίο που ανέβασες τη μπλούζα», ο Σταύρος Μπαλάσκας σημείωσε: «Ήταν αυθόρμητο και ζητώ συγγνώμη. Έκανα πλάκα γιατί είμαι φίλος και με τον Γιώργο Καλλιακμάνη».

«Σε ευχαριστώ πολύ! Δεν θέλω να μένει… Φέτος, έχω αποφασίσει να μην αφήνω τα πράγματα να σέρνονται. Κάποιοι θα το πάρουν ως χιούμορ, όμως αισθητικά δεν ήταν ωραίο. Εγώ είπα μία πλάκα και νόμιζα ότι θα το σταματήσεις εκεί, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα βγάλεις τη μπλούζα» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

