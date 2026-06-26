Οι όροι καθιστούν σαφές ότι το μοντέλο απευθύνεται κυρίως σε οργανωμένες επενδύσεις με σημαντική οικονομική επιφάνεια

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία Μικτών Τουριστικών Καταλυμάτων Μικρής Κλίμακας θεσπίζει η υπουργική απόφαση 10809/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3708/24-06-2026, καθορίζοντας τις τεχνικές, πολεοδομικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τύπου τουριστικών επενδύσεων.

Αν και η απόφαση εισάγει για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα συγκεκριμένα καταλύματα, οι όροι που προβλέπει καθιστούν σαφές ότι το μοντέλο απευθύνεται κυρίως σε οργανωμένες επενδύσεις με σημαντική οικονομική επιφάνεια, αφήνοντας εκτός τους περισσότερους μικρούς ιδιοκτήτες και μικρομεσαίους επενδυτές.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη των καταλυμάτων σε ενιαίες εκτάσεις από 50.000 έως 150.000 τετραγωνικά μέτρα, στις οποίες θα πρέπει να ανεγείρεται ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών αστέρων, σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και, προαιρετικά, ειδικές τουριστικές υποδομές, όπως spa, γήπεδα γκολφ, συνεδριακά κέντρα, μαρίνες ή θεματικά πάρκα.

Παράλληλα, η απόφαση προβλέπει σειρά αυστηρών τεχνικών και περιβαλλοντικών προϋποθέσεων. Οι επενδύσεις θα πρέπει να διαθέτουν πλήρεις υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όπου απαιτείται, εφεδρικά συστήματα παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και 24ωρη φύλαξη, συντήρηση και λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια για την καταλληλότητα της έκτασης, με ελάχιστες αποστάσεις από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ΧΥΤΑ, λατομεία, αιολικά πάρκα, νεκροταφεία και άλλες χρήσεις, ενώ απαιτούνται πολυάριθμες εγκρίσεις, μελέτες και δικαιολογητικά ήδη από το στάδιο της αδειοδότησης.

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Η υπουργική απόφαση προβλέπει ακόμη ότι η λειτουργία ενός Μικτού Τουριστικού Καταλύματος Μικρής Κλίμακας μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ξενοδοχείου και τουλάχιστον δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, καθώς και η σύνδεση του συγκροτήματος με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Οι προϋποθέσεις αυτές ανεβάζουν σημαντικά το απαιτούμενο ύψος της επένδυσης, γεγονός που στην πράξη περιορίζει τη δυνατότητα συμμετοχής μικρότερων επιχειρήσεων και ιδιοκτητών γης, ενώ ευνοεί επενδυτικά σχήματα που διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις, ισχυρή χρηματοδότηση και δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων τουριστικών αναπτύξεων.