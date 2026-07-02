Στη Β’ Φάση του διαγωνισμού προκρίθηκαν επτά επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων ελληνικές βιομηχανίες, διεθνείς όμιλοι και κοινοπραξίες εταιρειών με δραστηριότητα στον κλάδο του αλατιού και της βιομηχανίας

Το ενδιαφέρον ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώνει η αποκρατικοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο να επιλέγει επτά επενδυτικά σχήματα που περνούν στη δεύτερη και πλέον κρίσιμη φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας. Η διαδικασία εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία, καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση τουλάχιστον του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μιας επιχείρησης με κομβικό ρόλο στην παραγωγή φυσικού αλατιού στη χώρα και σημαντική παρουσία στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στη Β’ Φάση του διαγωνισμού προκρίθηκαν επτά επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων ελληνικές βιομηχανίες, διεθνείς όμιλοι και κοινοπραξίες εταιρειών με δραστηριότητα στον κλάδο του αλατιού και της βιομηχανίας. Ειδικότερα, προκρίθηκαν η κοινοπραξία των εταιρειών Μ.Π. Θεοδώρου (Βιομηχανία Άλατος) & ΣΙΑ ΛΤΔ και SALINITY GROUP AB, η Κ.Ε. Καλαμαράκης Α.Ε. (ΚΑΛΑΣ Α.Ε.), η MANTIS TRADING Α.Ε., η MECCANICA GROUP Α.Ε., η κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η ιταλική SOSALT SpA, καθώς και η κοινοπραξία των εταιρειών UNISEL και ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Το επόμενο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας και θα αποκτήσουν πρόσβαση στα τεύχη της Β’ Φάσης και στο Virtual Data Room, όπου βρίσκονται αναρτημένα όλα τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της εταιρείας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παραγωγούς φυσικού αλατιού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας, θα συμβάλει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή προοπτική ενός παραγωγικού κλάδου με σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.