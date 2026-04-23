Έως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται η ετυμηγορία του βρετανικού δικαστηρίου για τη διαφορά μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και επενδυτών που κατέχουν τίτλους με ρήτρα ΑΕΠ(GDP warrants) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους το 2012.ΑΕΠ

Η ακροαματική διαδικασία στο Λονδίνο διήρκεσε δύο ημέρες και κορυφώθηκε με την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής πλευράς και την κατάθεση του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημήτρη Τσάκωνα. Το δικαστήριο καλείται να επιλύσει τη διαφορά που αφορά την τιμή επαναγοράς των warrants, με το επίδικο ποσό να φτάνει τα 56 εκατ. ευρώ.

Το δικαστήριο είτε θα δικαιώσει πλήρως την ελληνική πλευρά, είτε θα ζητήσει επανυπολογισμό ή καταβολή της διαφοράς έως 56 εκατ. ευρώ, ή δεν θα εκδώσει σαφή απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας προσφυγής στο μέλλον.

Η όλη υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, όταν ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης επαναγοράς των τίτλων στις 14 Μαΐου 2025 σε τιμή 25,23 σεντς ανά μονάδα, βάσει της μέσης τιμής αγοράς των τελευταίων 30 ημερών.

Οι τίτλοι αυτοί, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του PSI το 2012 και λήγουν το 2042, ενεργοποιούν πληρωμές όταν το ΑΕΠ της Ελλάδας υπερβεί τα 266 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη ξεπεράσει το 2%, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί από το 2027. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ετήσιες καταβολές θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 250 εκατ. ευρώ έως τη λήξη τους, γεγονός που εξηγεί την επιλογή της πρόωρης επαναγοράς από την ελληνική πλευρά.

Ωστόσο, η White & Case LLP, εκπροσωπώντας ομάδα επενδυτών που κατείχε περίπου το 35% των τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 61,8 δισ. ευρώ, αμφισβήτησε τη συγκεκριμένη τιμολόγηση.

Στη συνέχεια, η Wilmington Trust, ως διαχειριστής των warrants, υποστήριξε ότι η αγοραία τιμή ήταν περίπου 36% υψηλότερη. Σύμφωνα με τη θέση αυτή, η τιμή θα έπρεπε να διαμορφωθεί στα 34,3 σεντς, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της επαναγοράς από 156 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ.

Το Ελληνικό Δημόσιο αντέδρασε καταθέτοντας αγωγή τον Μάιο του 2025, ζητώντας από το βρετανικό δικαστήριο να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της διαδικασίας και την ορθότητα του υπολογισμού.

Αίσθηση προκάλεσε κατά τη διάρκεια της διήμερης διαδικασίας η απουσία της αντίπαλης πλευράς, καθώς τόσο οι νομικοί εκπρόσωποι των επενδυτών όσο και εκείνοι της Wilmington Trust δεν παρέστησαν, επικαλούμενοι ζητήματα κόστους, εξέλιξη που σχολιάστηκε αρνητικά από την έδρα.