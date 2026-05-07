Η ελληνική νίκη για τα GDP-linked warrants και οι «σιωπηλοί ήρωες» του ΟΔΔΗΧ, η Qualco Intelligent Finance, η HSBC Μάλτας, η ΕΕΕΠ και το καζίνο στο Ελληνικό και οι νέες δραστηριότητες της Choose

Τα GDP-linked warrants

Στο Μιλάνο, όπου βρισκόταν για επαφές με διεθνείς επενδυτές, πληροφορήθηκε χθες ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημήτρης Τσάκωνας, τη δικαστική δικαίωση της Ελλάδας από το Ανώτατο Δικαστήριο Βρετανίας και Ουαλίας σχετικά με την επαναγορά των GDP-linked warrants που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους το 2012. Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ είχε μεταβεί στην ιταλική οικονομική πρωτεύουσα για προγραμματισμένες συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, για να παρουσιάσει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ομολόγων και τη στρατηγική δανεισμού και διαχείρισης χρέους για το 2026. Η απόφαση της βρετανικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα άσκησε νόμιμα το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς των τίτλων και υπολόγισε ορθά την τιμή εξαγοράς, έγινε γρήγορα γνωστή στις διεθνείς αγορές και στις επενδυτικές πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στις επαφές που είχε ο κ. Τσάκωνας στο Μιλάνο.

Τα GDP-linked warrants ήταν τίτλοι συνδεδεμένοι με την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ, οι οποίοι είχαν εκδοθεί το 2012 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, με συνολική ονομαστική αξία άνω των 61,7 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη έκδοση GDP-linked securities που έχει πραγματοποιήσει ποτέ από κυρίαρχο κράτος. Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο ΟΔΔΗΧ ενεργοποίησε τους συμβατικούς όρους των τίτλων και προχώρησε στην πρόωρη εξαγορά τους στην τιμή των 252,28 ευρώ ανά 1.000 warrants ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ. Με συνολικό κόστος περίπου 155 εκατ. ευρώ, το Ελληνικό Δημόσιο απέτρεψε τον κίνδυνο μελλοντικών επιβαρύνσεων που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 350 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2027-2042. Καθοριστικό στοιχείο της επιχείρησης ήταν η απόλυτη μυστικότητα υπό την οποία υλοποιήθηκε η διαδικασία, καθώς η απουσία διαρροών απέτρεψε την άνοδο των τιμών των τίτλων πριν από την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς. Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε όταν ομάδα επενδυτών αμφισβήτησε τόσο τη νομιμότητα της ειδοποίησης επαναγοράς όσο και τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εξαγοράς, διεκδικώντας πρόσθετες αποζημιώσεις ύψους περίπου 55 εκατ. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ, θεωρώντας ότι είχε ενεργήσει απολύτως σύννομα, προσέφυγε στα αγγλικά δικαστήρια ζητώντας αναγνωριστική απόφαση, ώστε να επιλυθούν οριστικά τα επίμαχα ζητήματα. Μετά από δικαστική διαδικασία δύο φάσεων, κατά την οποία σημειώθηκαν «παρατράγουδα» από την πλευρά των κατόχων των τίτλων, ο δικαστής Ρόμπερτ Μπράιτ έκρινε υπέρ της Ελλάδας, αποφαινόμενος ότι η χώρα άσκησε νόμιμα το δικαίωμα επαναγοράς και ότι η προσφερόμενη τιμή είχε υπολογιστεί ορθά.

Η είδηση της δικαστικής νίκης βρήκε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη κατά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες. Σε δήλωσή του στο Reuters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο υπουργός χαρακτήρισε τα στελέχη του ΟΔΔΗΧ «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης, εξυμνώντας τη συμβολή τους στη μείωση του δημόσιου χρέους και στη διαχείριση σύνθετων χρηματοοικονομικών υποθέσεων. Επικροτούμε και επαυξάνουμε.

Η Qualco Intelligent Finance

Προσωρινό μέρισμα 1,675 εκατ. ευρώ πρόκειται να εισπράξει η ΔΕΗ από την Qualco Intelligent Finance. Η ΔΕΗ κατέχει το 25% της Qualco Intelligent Finance , ενώ η Qualco ελέγχει το 75%. Το ΔΣ της Qualco Intelligent Finance αποφάσισε να προχωρήσει στη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό θα διανεμηθεί στους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εντός της εταιρικής χρήσης του 2026. Με βάση τη μετοχική σύνθεση της κοινοπραξίας, η Qualco αναμένεται να εισπράξει 5,025 εκατ. ευρώ, ενώ η ΔΕΗ θα λάβει 1,675 εκατ. ευρώ. Η Qualco Intelligent Finance ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 ως μέλος του Ομίλου Qualco, στον πυλώνα Platforms-as-a-Service, με στόχο την παροχή εναλλακτικών και βιώσιμων λύσεων χρηματοδότησης προς μη τραπεζικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται πέραν των παραδοσιακών υπηρεσιών τιτλοποιήσεων και διαχείρισης απαιτήσεων, και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα στον χώρο του non-bank financing που συνδυάζει ιδιόκτητη τεχνολογία, δεδομένα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η LAMDA Marinas Investments

Βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη κατέγραψε το 2025 η LAMDA Marinas Investments. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2025 στα 1,514 εκατ. ευρώ, έναντι 1,237 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,4%. Η άνοδος αυτή συνδέεται με τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει η εταιρεία στη Μαρίνα Φλοίσβου, στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό και στη Μαρίνα Κέρκυρας. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 1,503 εκατ. ευρώ έναντι 1,313 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 14,4%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,531 εκατ. ευρώ από 1,341 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 14,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 1,458 εκατ. ευρώ από 1,342 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,6%. Η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε στα 11,994 εκατ. ευρώ από 10,388 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 15,5%, γεγονός που αντανακλά την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Παράλληλα, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 12,438 εκατ. ευρώ έναντι 11,248 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Τα έσοδα από μερίσματα ενισχύθηκαν επίσης σημαντικά, φτάνοντας τα 1,462 εκατ. ευρώ από 1,205 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 21,3%. Το ποσό αυτό προήλθε από τη Lamda Flisvos Holding. Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται και η ρευστότητα της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 18,9%, φτάνοντας τα 2,236 εκατ. ευρώ από 1,881 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 7,57 από 3,15 την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας εντυπωσιακή βελτίωση άνω του 140%. Αντίθετα, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν σημαντικά στα 445 χιλ. ευρώ από 860 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση περίπου 48,3%, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 26,98 έναντι 12,08 το 2024. Στο πεδίο της μερισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA Marinas Investments πρότεινε τη διανομή μερίσματος ύψους 2,247 εκατ. ευρώ ή 1,07 ευρώ ανά μετοχή, έναντι μηδενικής διανομής προς τους μετόχους κατά την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, προτάθηκε η διανομή κερδών ύψους 136,9 χιλ. ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και 10,9 χιλ. ευρώ σε εργαζόμενους θυγατρικών του ομίλου Lamda Development.

Νέες δραστηριότητες για την Choose

Η Choose Strategic Communications Partner του Γιάννη Δέτση προχώρησε σε διεύρυνση του εταιρικού της σκοπού, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της διαφήμισης, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας. Μέσω της αναθεώρησης του καταστατικού της, η εταιρεία εισέρχεται στις υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας, διαχείρισης πληροφοριακών υποδομών, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και project management, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών customer experience και τεχνολογίας. Στο νέο αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνονται υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με τηλεφωνικά κέντρα και υποδομές επικοινωνίας. Παράλληλα, προβλέπεται η εμπορική αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών διασυνδεσιμότητας μεταξύ ψηφιακών πλατφορμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα του direct marketing και της πολυκαναλικής επικοινωνίας, με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέσω internet, social media, sms και mms προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου τομέα. Ταυτόχρονα, εντάσσονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης προσωπικού για τη βελτιστοποίηση τηλεφωνικών κέντρων και πληροφοριακών συστημάτων. Στη νέα στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη υπηρεσιών call centers και customer support, με δυνατότητα διαχείρισης λογαριασμών, τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης παραπόνων και προώθησης προϊόντων μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Αύξηση κεφαλαίου για την ΕΑΤΕ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 30,127 εκατ. ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών εις νέον, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της βάση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδόθηκαν 602.551 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς μεταβολή στην ονομαστική αξία των υφιστάμενων τίτλων. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΤΕ ανέρχεται πλέον σε 85,5 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε 1.710.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ εκάστη. Για όσους δεν το γνωρίζουν , η ΕΑΤΕ αποτελεί το εθνικό Fund of Funds της Ελλάδας, με βασική αποστολή την ανάπτυξη και ενίσχυση του επενδυτικού οικοσυστήματος Venture Capital και Private Equity στη χώρα, κινητοποιώντας παράλληλα τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Η ΕΕΕΠ και το καζίνο στο Ελληνικό

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχωρά στην ενίσχυση του μηχανισμού παρακολούθησης της μεγάλης επένδυσης που συνδέεται με τη λειτουργία του καζίνο στο Ελληνικό, εγκρίνοντας την πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων για τη νομική και χρηματοοικονομική υποστήριξη του έργου. Ειδικότερα, η ΕΕΕΠ ενέκρινε δαπάνη ύψους 150.040 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου, αλλά και δαπάνη, ύψους 163.680 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η υποστήριξη της Αρχής στην παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης που αφορά τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, προς την εταιρεία ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε..

Η HSBC Μάλτας

Η HSBC Μάλτας, το επικείμενο απόκτημα της CrediaBank (όταν ολοκληρωθούν οι εποπτικές εγκρίσεις) ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 21,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας μείωση 24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα συνολικά έσοδα της HSBC Μάλτας μειώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 8,1 εκατ. ευρώ ή 14%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη καθαρή επιτοκιακή απόδοση, η οποία υποχώρησε κατά 3,4 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μείωσης των μέσων επιτοκίων της αγοράς, καθώς και στη μείωση κατά 4,2 εκατ. ευρώ των επενδυτικών αποδόσεων της ασφαλιστικής δραστηριότητας λόγω των έντονων διακυμάνσεων στις αγορές. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ ή 12%, κυρίως λόγω υψηλότερων δαπανών για μισθούς και παροχές προσωπικού, νομικές προβλέψεις και επιταχυνόμενες αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων. Οι καθαρές χορηγήσεις προς πελάτες παρέμειναν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το τέλος του 2025, ενώ τα εταιρικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 4%. Οι νέες εγκρίσεις εταιρικών δανείων εκτοξεύθηκαν κατά 86% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2025, κυρίως λόγω εποχικής μείωσης στις εταιρικές καταθέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της HSBC Μάλτας πρότεινε ενδιάμεσο μικτό μέρισμα 3,6 σεντ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 60%. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της τράπεζας στις 19 Μαΐου 2026.