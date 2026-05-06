Η Ελλάδα εξασφάλισε δικαστική νίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου σχετικά με το σχέδιό της για την επαναγορά τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ (GDP warrants), οι οποίοι είχαν εκδοθεί στους κατόχους ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους το 2012, παρά τις αντιδράσεις ομάδας επενδυτών.

Η ελληνική πλευρά είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι προτίθεται να επαναγοράσει πρόωρα το σύνολο των εκκρεμών warrants που λήγουν το 2042, προσφέροντας τίμημα λίγο υψηλότερο από 25 σεντς ανά ευρώ.

Η χώρα μας κατέβαλλε περίπου 155 εκατ. ευρώ και εξαγόρασε τα warrants.

Την κίνηση αμφισβήτησε ομάδα επενδυτών που εκπροσωπήθηκε από τη διεθνή νομική εταιρεία White & Case, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν άσκησε ορθά το δικαίωμα επαναγοράς και ότι ο υπολογισμός της προσφερόμενης τιμής ήταν λανθασμένος.

Συνολικά ζητούσαν 55 εκατ. ευρώ περίπου περισσότερα.

Η Αθήνα προσέφυγε στο βρετανικό δικαστήριο ζητώντας να επιβεβαιωθεί ότι άσκησε νόμιμα το δικαίωμά της για την εξαγορά των τίτλων που συνδέονται με την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ, καθώς και ότι ο τρόπος υπολογισμού της τιμής επαναγοράς ήταν έγκυρος και δεσμευτικός.

Ο δικαστής Ρόμπερτ Μπράιτ αποφάνθηκε υπέρ της Ελλάδας και έκρινε πως η Ελλάδα άσκησε ορθά το δικαίωμα επαναγοράς και ότι ο υπολογισμός της προσφερόμενης τιμής ήταν σωστός.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική νίκη για την Ελλάδα, τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και τον επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα.