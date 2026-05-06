Ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε με την ίδια πτήση με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ για νοσηλεία.

Εντοπίστηκε Γάλλος υπήκοος το όνομα του οποίου ήταν στη λίστα με τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με ασθενή που είχε προσβληθεί από τον χανταϊό, σε αεροπορική πτήση με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ.

Όπως μετέδωσε το BFMTV, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας, ο Γάλλος θεωρείται στενή επαφή επιβάτη που είχε προσβληθεί από τον ιό, στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης που πλήττει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Η ιχνηλάτηση επαφών συνεχίζεται τόσο στο πλοίο όσο και στη Νότια Αφρική γύρω από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Πριν από λίγες ημέρες, εμφανίστηκε εστία χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius». Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι Ολλανδών, περίπου 70 ετών και ένας Γερμανός επιβάτης. Η Ολλανδή που πέθανε, καθώς και ένας Βρετανός επιβάτης - ο οποίος παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας - μεταφέρθηκαν στις 26 και 27 Απριλίου αντίστοιχα στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Έκτοτε, η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις γαλλικές και διεθνείς υγειονομικές αρχές. Στις 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες στο πλοίο από ειδικούς του Institut Pasteur de Dakar σε άτομα με συμπτώματα. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης για περαιτέρω ιολογικές αναλύσεις και αλληλούχιση του ιού.

Μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα, έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα στο πλοίο, όπως απομόνωση των συμπτωματικών ατόμων και περιορισμός των επαφών μεταξύ των επιβατών.

Ελβετία: Ένας άνδρας μολύνθηκε και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη

Οπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, ένας άνδρας, ο οποίος μολύνθηκε από τον χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο ελβετικός πληθυσμός.

Ο άνδρας, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης.

Περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Με πληροφορίες από bfmtv.com