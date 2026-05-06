Η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε στα 6,71 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι 6,51 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Σημαντική επιδείνωση κατέγραψε το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 14,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών και στην παράλληλη υποχώρηση των εξαγωγών.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε στα 6,71 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι 6,51 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,7%.

Αντίθετα, οι εξαγωγές παρουσίασαν κάμψη, καθώς η συνολική αξία τους περιορίστηκε στα 3,92 δισ. ευρώ από 4,07 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας μείωση 3,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η μείωση ήταν οριακή, στο 0,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1,1%.

Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα 2,79 δισ. ευρώ, έναντι 2,44 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σε όρους χωρίς πετρελαιοειδή, η αύξηση του ελλείμματος έφτασε το 13,9%.

Αρνητική είναι η εικόνα και σε επίπεδο διμήνου, καθώς το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 6,9% το πρώτο δίμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 5,64 δισ. ευρώ, από 5,28 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 13,22 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 7,58 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική πτώση 7,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,2%, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στην εξωτερική εμπορική δραστηριότητα της χώρας.