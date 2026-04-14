Η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Μάρτιο, διαμορφούμενη στο 2,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνειακών αρχών της χώρας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων έξι μηνών και υπολειπόμενη αισθητά των εκτιμήσεων των αναλυτών που ανέμεναν άνοδο 8,6%. Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 27,8%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Νοέμβριο του 2021 και υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προβλέψεις για άνοδο 11,2%.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε συρρίκνωση του εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας κατά 3% στο τέλος του πρώτου τριμήνου, στα 264,3 δισ. δολάρια, καθώς το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας επιβάρυνε την αξία των εισαγωγών. Οι αναλυτές αποδίδουν την επιβράδυνση των εξαγωγών στην αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία επιβαρύνει τις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης και αυξάνει την ανησυχία για πιθανή επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας.

Παρά τις πιέσεις, το Πεκίνο εμφανίζεται σχετικά προστατευμένο από το ενεργειακό σοκ χάρη στα υψηλά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, τη διαφοροποιημένη ενεργειακή του βάση και τους κρατικούς ελέγχους στις τιμές. Ωστόσο, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την εξαγωγική δυναμική της χώρας.

Ιδιαίτερα έντονη παραμένει και η πίεση στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι κινεζικές εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά υποχώρησαν κατά 26,5% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που καταγράφεται από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων πέρυσι.

Στο εσωτερικό, η άνοδος των διεθνών τιμών εμπορευμάτων αρχίζει να μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής των κινεζικών βιομηχανιών, με τον δείκτη τιμών παραγωγού να αυξάνεται κατά 0,5% τον Μάρτιο, καταγράφοντας την πρώτη άνοδο εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια. Αντίθετα, ο πληθωρισμός καταναλωτή παρέμεινε συγκρατημένος στο 1%, ένδειξη ότι η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να κινείται υποτονικά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου που ανακοινώνονται την Πέμπτη, με τους αναλυτές να προβλέπουν ανάπτυξη 4,8% για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, έναντι 4,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2025.