Κρίσιμη δίκη στο Λονδίνο για τα ελληνικά GDP warrants, το αναπτυξιακό αφήγημα της Τράπεζας Πειραιώς, η Qualco Group, η ONEX και σε νέα εταιρεία τα ακίνητα του New York College

Η δίκη για τα GDP warrants

Μια ιδιαίτερα σύνθετη και ασυνήθιστη υπόθεση εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, στη δίκη μεταξύ της Ελληνική Δημοκρατία και της Wilmington Trust Limited, με την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστή Justice Bright να ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τα λεγόμενα GDP-linked warrants, χρηματοοικονομικά εργαλεία που εκδόθηκαν από την Ελλάδα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους το 2012, κατά την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Οι τίτλοι αυτοί συνδέονταν με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και προέβλεπαν συγκεκριμένες αποδόσεις για τους επενδυτές από το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΕΠ της χώρας θα ξεπερνούσε τα 267 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη το 2%.Η Wilmington Trust Limited, που είχε το ρόλο του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων, διεκδικεί αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της πρόωρης επαναγοράς των warrants που πραγματοποίησε η Αθήνα τον Μάιο του 2025. Η κίνηση αυτή, που έγινε μέσω άσκησης δικαιώματος αγοράς (call option), οδηγεί σε εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό κράτος.

Η διαμάχη ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η δικηγορική εταιρεία White & Case απέστειλε επιστολή εκ μέρους ομάδας hedge funds και διαχειριστών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων οι VR Capital, Wellington Management και Pharo Management, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της ελληνικής απόφασης για την πρόωρη επαναγορά των GDP-linked warrants.

Το παράδοξο της υπόθεσης κορυφώθηκε το περασμένο φθινόπωρο, όταν τόσο οι δικηγόροι των επενδυτών όσο και εκείνοι της Wilmington Trust απείχαν από τη διαδικασία, καθώς καμία πλευρά δεν εμφανίστηκε πρόθυμη να αναλάβει το δικαστικό κόστος. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Βρετανός δικαστής Robin Knowles πρότεινε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη λύση: οι νομικοί εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης από τη Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP να αναλάβουν προσωρινά και την παρουσίαση της αντίθετης πλευράς, «όσο καλύτερα μπορούν», ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη ακρόαση όλων των επιχειρημάτων.

Πράγματι, στη διαδικασία που ξεκίνησε προχθές και ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα, η Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP φέρεται να φρόντισε ώστε να ακουστούν και τα ερωτήματα και επιχειρήματα της πλευράς των funds, σε μια πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά πρακτική. Από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις για το ομολογουμένως «πρωτότυπο» της διαδικασίας, καθώς η ελληνική πλευρά επιδιώκει την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης, ακόμη και εάν κληθεί να καταβάλει κάποιο πρόσθετο ποσό ως αποζημίωση για την πρόωρη επαναγορά των warrants, κάτι που πάντως δεν φαίνεται να αποτελεί το βασικό σενάριο.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Με αιχμή τα οικονομικά μεγέθη της επόμενης πενταετίας, τα αυξημένα μερίσματα και τον ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, παρουσίασε χθες το νέο αναπτυξιακό αφήγημα του Ομίλου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ιδρύματος. Όπως τόνισε, στο επίκεντρο της στρατηγικής για την περίοδο 2026-2030 τίθεται η διατηρήσιμη κερδοφορία και η ενίσχυση της απόδοσης για τους μετόχους. Η Πειραιώς στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 18% έως το 2030, με το σχετικό εύρος να διαμορφώνεται μεταξύ 15% και 18% σε ετήσια βάση. Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου αποτελεί η προβλεπόμενη ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10%, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική οργανικής ανάπτυξης του Ομίλου. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 30% στην πενταετία, επίπεδο που συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών στην Ευρώπη. Η επίδοση αυτή θα στηριχθεί στην περαιτέρω ψηφιοποίηση, στον εξορθολογισμό των δαπανών και σε στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των οικονομικών στόχων της πενταετίας διαδραματίζει η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ήδη ενοποιείται στα αποτελέσματα του 2025. Η εξαγορά ενισχύει τη διαφοροποίηση των εσόδων, προσθέτοντας έναν σταθερό πυλώνα προμηθειών μέσω ασφαλιστικών προϊόντων και διευρύνοντας το φάσμα υπηρεσιών του Ομίλου σε λύσεις προστασίας και αποταμίευσης. Μέσω της αξιοποίησης του εκτεταμένου δικτύου της Πειραιώς, η ασφαλιστική δραστηριότητα αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης και αύξησης της κερδοφορίας. Όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Πειραιώς στηρίζεται σε πολλαπλές πηγές εσόδων, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και αυξημένες διανομές προς τους μετόχους. Στη βάση αυτή, η διοίκηση της τράπεζας θέτει ως στόχο τον διπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, από περίπου 0,40 ευρώ για τα κέρδη του 2025 σε περίπου 0,80 ευρώ έως το 2030. Συνολικά, εκτιμάται ότι θα διανεμηθούν περίπου 5 δισ. ευρώ στους μετόχους για την περίοδο 2025-2030, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων από την ΕΚΤ.

Η ONEX Technology Systems

Η ONEX Technology Systems αποφάσισε να παράσχει εγγύηση έως 3 εκατ. ευρώ υπέρ της θυγατρικής της, ONEX Neorion Shipyards, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευής, με αποδέκτη την Optima Bank. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της θυγατρικής, με τη μητρική εταιρεία να αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης τυχόν οφειλών σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων έως 1,5 εκατ. ευρώ, προσφέροντας επιπλέον διασφαλίσεις προς την τράπεζα. Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση ενεχύρου δεύτερης τάξης επί τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί η εταιρεία στην Optima Bank, καθώς και επί συγκεκριμένης σύμβασης έργου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αφορά τη συντήρηση και αναβάθμιση τριών κινητών μονάδων X-Ray. Παράλληλα, στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η δυνατότητα παροχής ενεχύρου επί μελλοντικών συμβάσεων, διευρύνοντας το πλαίσιο εξασφαλίσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας της θυγατρικής και η ομαλή συνέχιση των εργασιών της.

H Qualco Group

Με σαφές μήνυμα επιτάχυνσης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της διεθνούς της παρουσίας, η Qualco Group απευθύνθηκε χθες στους μετόχους της μέσω κοινής επιστολής του Εκτελεστικού Προέδρου Ορέστη Τσακαλώτου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Μιλτιάδη Γεωργαντζή, αποτυπώνοντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 και χαράσσοντας τον οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο Όμιλος εισέρχεται στη νέα χρονιά με ισχυρή δυναμική, η οποία αποτυπώνεται τόσο στην εξέλιξη των προϊόντων του όσο και στη διεύρυνση των στρατηγικών του συνεργασιών. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η λύση Qualco ProximaPlus για χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία εξασφάλισε καθολική πιστοποίηση συμμόρφωσης με τη Σαρία από την Islamic Trade Finance Corporation, δημιουργώντας προϋποθέσεις εισόδου σε νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Την ίδια στιγμή, ενισχύεται το αποτύπωμα του Ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη Quento να εξασφαλίζει δύο νέες πολυετείς συμβάσεις-πλαίσιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύεται περαιτέρω, καθώς η Qualco UK προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με την Thames Water, τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας. Στο επενδυτικό σκέλος, η απόκτηση ποσοστού 34% στη Resitech σηματοδοτεί την περαιτέρω ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών στο οικοσύστημα της Qualco, με έμφαση σε λύσεις όπως εικονικά συστήματα καταγραφής, προηγμένες μηχανές προφίλ και εφαρμογές βασισμένες σε blockchain. Σε στρατηγικό επίπεδο, η διοίκηση θέτει ως βασική τριετή επιδίωξη την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας και τον υπερδιπλασιασμό των εσόδων έως το 2028, ενόψει πιθανής δημόσιας εγγραφής, με παράλληλη ενίσχυση των περιθωρίων προσαρμοσμένου EBITDA. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η αύξηση της συμβολής των διεθνών αγορών σε ποσοστό άνω του 40% των συνολικών εσόδων, μέσα από διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης, εμβάθυνση της παρουσίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, αλλά και επιλεκτικές εξαγορές με σαφή προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες αιχμής, ενώ ενισχύει περαιτέρω τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Η στρατηγική αυτή πλαισιώνεται από αυστηρή χρηματοοικονομική πειθαρχία, με τον ισολογισμό να παραμένει ισχυρός και το μέσο κόστος δανεισμού να καταγράφει αισθητή μείωση μεταξύ 2024 και 2025, παρά το δυσμενές περιβάλλον επιτοκίων. Επιπλέον, έχει ήδη αξιοποιηθεί περίπου το 64% των κεφαλαίων της δημόσιας προσφοράς, ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική χρήσης τους. Τέλος, στην επιστολή τονίζεται πως το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία είναι η παρουσίαση των τεχνολογικών της δυνατοτήτων στην Ημέρα Λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Solutions Day), στις 5 Μαΐου 2026, όπου η διοίκηση αναμένεται να αναδείξει έμπρακτα τη δυναμική που, όπως υπογραμμίζει, έχει ήδη διαμορφωθεί.

Το New York College

Σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού προχωρεί το New York College της οικογένειας Φούτση, με τη διάσπαση και απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων και την εισφορά του σε νέα εταιρεία που ιδρύεται υπό την επωνυμία Mondre Property Investments. Η εκτιμώμενη καθαρή θέση του συγκεκριμένου κλάδου ανέρχεται σε 6,17 εκατ. ευρώ και πρόκειται να μεταφερθεί στο σύνολό της στη νέα εταιρεία. Η αρχική λογιστική αξία των ακινήτων είχε διαμορφωθεί περίπου στα 4,74 εκατ. ευρώ, ωστόσο η εφαρμογή της μεθόδου της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, με αξιοποίηση συγκριτικών στοιχείων αγοράς και εξειδικευμένων εκτιμητικών προσεγγίσεων, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των αποτιμήσεων.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα γήπεδα και τα οικόπεδα κατέγραψαν υπεραξία περίπου 921 χιλ. ευρώ, ανεβάζοντας την εκτιμώμενη αξία τους στα 3,66 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών σε περιοχές όπου βρίσκονται τα ακίνητα, όπως η Αττική, η Εύβοια, η Μεσσηνία και η Κορινθία. Παράλληλα, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις αποτιμήθηκαν με βάση την εύλογη αξία, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η παλαιότητα, η χρήση και οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης.Οι αναπροσαρμογές αυτές οδήγησαν τελικά στη διαμόρφωση της καθαρής θέσης του κλάδου στα 6,17 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται.Όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η νέα εταιρεία θα αποτελεί 100% θυγατρική της διασπώμενης. Ως αντάλλαγμα για την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων, το New York College θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Mondre Property Investments, ήτοι 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη, που αντιστοιχούν στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Η Optima Bank

Σε επανακαθορισμό του ανώτατου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών για την Optima Bank προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η απόφαση, η οποία εκδόθηκε με εντολή του υφυπουργού Θάνου Πετραλιά προβλέπει την αύξηση του ανώτατου ορίου στα 2,17 δισ. ευρώ, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της τράπεζας και κατόπιν αξιολόγησης της δραστηριότητάς της, καθώς και της απαντητικής επιστολής της Τράπεζα της Ελλάδος. Αφορά δε, εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στο πλαίσιο διαγωνισμών, συμβάσεων έργων και προμηθειών, και εντάσσεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα.