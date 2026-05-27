Η επίδοση αυτή καταγράφει αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2024, όταν η άμεση συμβολή του τουρισμού είχε διαμορφωθεί στα 30,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2025», ο τουριστικός κλάδος ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική οικονομία, με την άμεση συνεισφορά του να ανέρχεται στα 32,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ.

Η επίδοση αυτή καταγράφει αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2024, όταν η άμεση συμβολή του τουρισμού είχε διαμορφωθεί στα 30,2 δισ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό, τα 23,6 δισ. ευρώ προήλθαν από τον εισερχόμενο τουρισμό, καλύπτοντας περίπου το 73% της συνολικής άμεσης συνεισφοράς, ενώ οι αερομεταφορές συμμετείχαν με 3,1 δισ. ευρώ (9,6%), ο εγχώριος τουρισμός με 2,5 δισ. ευρώ (7,7%) και η εγχώρια προστιθέμενη αξία από επενδύσεις με 2,4 δισ. ευρώ (7,4%).

Παράλληλα, ο τουρισμός διατήρησε τον εξαγωγικό του χαρακτήρα, καθώς το 85% των συνολικών εισπράξεων προήλθε από τον εισερχόμενο τουρισμό, συμβάλλοντας στην κάλυψη περίπου του 70% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η συνολική επίδραση του κλάδου στην οικονομία αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα μέσω των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων, καθώς για κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας δημιουργούνται επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, η συνολική συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία εκτιμάται μεταξύ 71,3 και 85,9 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 28,7% έως 34,6% του ΑΕΠ.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το 74% των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού καταγράφηκε εκτός Αττικής, με το Νότιο Αιγαίο να συγκεντρώνει το 29% των συνολικών εισπράξεων, την Κρήτη το 19%, τα Ιόνια Νησιά το 8% και την Κεντρική Μακεδονία το 7%, ποσοστά που συνολικά αντιστοιχούν στο 64% των τουριστικών εσόδων της χώρας.

Στην αγορά εργασίας, ο τουριστικός τομέας απασχόλησε 400.250 εργαζόμενους το 2025, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο έτος (-0,2%), ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε ιστορικό υψηλό με 475.167 απασχολούμενους. Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, ο κλάδος εκτιμάται ότι στήριξε έως και 750.659 θέσεις εργασίας, αντιστοιχώντας στο 17% της συνολικής απασχόλησης της χώρας.