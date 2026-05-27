Μείωση της συχνότητας ζημιών αλλά παράλληλη αύξηση του κόστους αποζημιώσεων κατέγραψε η ελληνική αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων το 2025, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), σε μια εξέλιξη που αποτυπώνει λιγότερα ατυχήματα αλλά ακριβότερες αποζημιώσεις.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το 96,3% της αγοράς, καταγράφει αύξηση των ασφαλισμένων οχημάτων στα 7,18 εκατομμύρια το 2025, έναντι 6,37 εκατομμυρίων το 2024, ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου εκτιμάται στα 1,33 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 7,3% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση συχνότητα ζημιών για το σύνολο των καλύψεων υποχώρησε στο 7,92% από 9,37% το 2024 και 9,58% το 2023, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Αντίστοιχα, στις καλύψεις αστικής ευθύνης οχημάτων, η συχνότητα ζημιών μειώθηκε στο 5,81% από 6,87% το 2024.

Ωστόσο, το κόστος αποζημιώσεων συνέχισε ανοδικά. Το μέσο κόστος ζημιάς για το σύνολο των καλύψεων αυξήθηκε στα 1.361 ευρώ από 1.344 ευρώ το 2024, ενώ στην αστική ευθύνη έφτασε τα 1.500 ευρώ, από 1.410 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα επιβατικά Ι.Χ. παραμένουν η κυρίαρχη κατηγορία της αγοράς, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα δύο τρίτα των ασφαλισμένων οχημάτων, με 4,58 εκατ. ασφαλισμένα οχήματα, ενώ ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες με 1,22 εκατ. οχήματα και μερίδιο 17%.

Στις επιμέρους κατηγορίες, τα λεωφορεία συνεχίζουν να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ζημιών, στο 46,4%, ενώ ακολουθούν τα ταξί με 31,3%. Αντίθετα, οι μοτοσυκλέτες εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερα ποσοστά, στο 2,53%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη συχνότητα ζημιών στην αστική ευθύνη οχημάτων, στο 7,54%, με τον Δήμο Αθηναίων να φτάνει στο 8,43%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στη Σάμο και τη Ροδόπη. Παράλληλα, το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιάς εντοπίζεται στην Καβάλα και τη Χαλκιδική, όπου ξεπερνά τα 2.000 ευρώ ανά περιστατικό.