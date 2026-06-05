Στην εκδήλωση μίλησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) φιλοξένησε για πέμπτη συνεχή χρονιά το Tech Tour Investors Summit, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις επενδυτών, διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων και εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας. Η διοργάνωση, που έγινε σε συνεργασία με το Uni.Fund και την Endeavor, συγκέντρωσε στην Αθήνα πάνω από 150 θεσμικούς επενδυτές, venture capital και private equity funds, fund managers, εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορείς της καινοτομίας από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τις επενδυτικές προοπτικές της περιοχής και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται σε τομείς αιχμής της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια του Summit πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από 24 fund managers και εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους, ενώ έγιναν εκατοντάδες συναντήσεις μεταξύ επενδυτών και διαχειριστών κεφαλαίων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Αθήνας ως σταθερού σημείου συνάντησης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και της ΕΑΤΕ ως ενεργού παράγοντα στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση του ελληνικού επενδυτικού οικοσυστήματος. Οι συζητήσεις, που έγιναν μεταξύ εξαιρετικών ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επικεντρώθηκαν στις επενδυτικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ενεργειακές υποδομές, στις τεχνολογίες υγείας, στις βιομηχανικές τεχνολογίες, στις ψηφιακές υποδομές και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω της καινοτομίας και των επενδύσεων. Δυναμική θέση στο πρόγραμμα κατείχε η συζήτηση γύρω από τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί, μεταξύ άλλων, η νέα διαστημική οικονομία (New Space Economy), αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών στην καινοτομία, τις υποδομές, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και με ομιλίες τους οι κκ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ξεχωριστή διάσταση στο φετινό Tech Tour Investors Summit έδωσε η συνέργεια με το Panathēnea Festival, μία πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας. Η σύνδεση επενδυτών, επιχειρηματιών, ερευνητικών φορέων και εκπροσώπων της τεχνολογικής κοινότητας δημιούργησε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας και επενδύσεων. Παράλληλα, το Summit επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως σημείου συνάντησης της επενδυτικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και στην περαιτέρω διασύνδεση του ελληνικού επενδυτικού οικοσυστήματος με τις διεθνείς αγορές.

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Ο Πρόεδρος της ΕΑΤΕ, κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Η επενδυτική κοινότητα αναζητά σήμερα οικοσυστήματα που συνδυάζουν ταλέντο, καινοτομία, εξωστρέφεια και πρόσβαση σε κεφάλαια. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον τα χαρακτηριστικά ενός ώριμου και αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Η ΕΑΤΕ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των συνθηκών και να λειτουργεί ως καταλύτης, ώστε το ελληνικό οικοσύστημα να συνδέεται ουσιαστικά με τις διεθνείς αγορές και τα επενδυτικά κεφάλαια.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, κα Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, δήλωσε: «Η φιλοξενία του Tech Tour Investors Summit στην Αθήνα για πέμπτη συνεχή χρονιά αποτυπώνει τη σταθερή εξέλιξη και την αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού επενδυτικού οικοσυστήματος. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη συνεργασία μεταξύ επενδυτών, επιχειρηματιών και φορέων καινοτομίας. Στην ΕΑΤΕ πιστεύουμε ότι η δημιουργία ισχυρών διασυνδέσεων με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.»

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά νέες πηγές ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, με την καινοτομία, την τεχνολογία και τη διαθεσιμότητα αναπτυξιακών κεφαλαίων να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για το μέλλον της οικονομίας.

Μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ επενδυτών, διαχειριστών κεφαλαίων και επιχειρηματικών φορέων, η ΕΑΤΕ συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και διεθνώς διασυνδεδεμένου επενδυτικού οικοσυστήματος για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.