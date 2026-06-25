Κάποια παρασκήνια με πολύ ενδιαφέρον από την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα:
-Πληθώρα κόσμου και πολιτικών στελεχών στην Εθνική Πινακοθήκη που έγινε η εκδήλωση, όχι όμως και «Μητσοτακικών» στελεχών. Κάποιοι επιμένουν ότι υπήρξε "απαγορευτικό" από το Μαξίμου και όπως προκύπτει μάλλον έχουν δίκιο. Ο πρόεδρος Κυριάκος "έχει νεύρα" με τον Μιχάλη Σάλλα.
-Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για πρώτη φορά δεν κάθησαν δίπλα-δίπλα. Τυχαίο; Ίσως όχι. Διαβάστε το παρασκήνιο στα (ΕΔΩ) «Παιχνίδια Εξουσίας».
-Ενδιαφέρον επίσης ότι δίπλα στον Κώστα Καραμανλή κάθησε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, χαρακτηριστικό της πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων των δυο. Δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά κάθησε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ και όταν αυτός αποχώρησε δίπλα στον Μεσσ'ηνιο πρώην πρωθυπουργό κάθησε ο Προκόπης Παυλόπουλος.
-Σημειώνουμε την παρουσία υπουργών όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κικίλιας, αλλά και ο Θοδωρής Λιβάνιος.
-Από την αριστερά εθεάθη μόνο η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.
-Ονομαστική αναφορά στην ομιλία του, πέραν αυτής για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο Μ. Σάλλας έκανε μόνο για τον Προκόπη Παυλόπουλο. "Είμασταν τυχεροί που ήταν Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας", είπε ο συγγραφέας.
Β.Σκ.