Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Παρασκήνια από την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα.

Κάποια παρασκήνια με πολύ ενδιαφέρον από την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα:

-Πληθώρα κόσμου και πολιτικών στελεχών στην Εθνική Πινακοθήκη που έγινε η εκδήλωση, όχι όμως και «Μητσοτακικών» στελεχών. Κάποιοι επιμένουν ότι υπήρξε "απαγορευτικό" από το Μαξίμου και όπως προκύπτει μάλλον έχουν δίκιο. Ο πρόεδρος Κυριάκος "έχει νεύρα" με τον Μιχάλη Σάλλα.

-Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για πρώτη φορά δεν κάθησαν δίπλα-δίπλα. Τυχαίο; Ίσως όχι. Διαβάστε το παρασκήνιο στα (ΕΔΩ) «Παιχνίδια Εξουσίας».

-Ενδιαφέρον επίσης ότι δίπλα στον Κώστα Καραμανλή κάθησε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, χαρακτηριστικό της πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων των δυο. Δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά κάθησε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ και όταν αυτός αποχώρησε δίπλα στον Μεσσ'ηνιο πρώην πρωθυπουργό κάθησε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

-Σημειώνουμε την παρουσία υπουργών όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κικίλιας, αλλά και ο Θοδωρής Λιβάνιος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Από την αριστερά εθεάθη μόνο η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

-Ονομαστική αναφορά στην ομιλία του, πέραν αυτής για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο Μ. Σάλλας έκανε μόνο για τον Προκόπη Παυλόπουλο. "Είμασταν τυχεροί που ήταν Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας", είπε ο συγγραφέας.

Β.Σκ.