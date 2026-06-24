Σημείο συνάντησης το βιβλίο του Σάλλα που «ένωσε» έστω και για λίγο τη δεξιά πτέρυγα

Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας, πλήθος «γαλάζιων» βουλευτών και φυσικά Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής και Προκόπης Παυλόπουλος βρέθηκαν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα.

Όπως μαθαίνουμε ο Βασίλης Κικίλιας «τρόλαρε» τον Νίκο Δένδια που δεν φόρεσε γραβάτα, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δεν έδωσε καμία απάντηση στις ερωτήσεις για τα μελλοντικά του σχέδια.

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» στην Εθνική Πινακοθήκη, βρέθηκαν επίσης ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Μιλένα Αποστολάκη και αρκετοί ακόμη βουλευτές.

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