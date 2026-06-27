Ένα δύσκολο εγχείρημα...

«Είμαστε μια ωραία οικογένεια». Μια τέτοια ατμόσφαιρα προσπαθεί να εμπεδώσει στους Νεοδημοκράτες, το Μαξίμου. Με την επιχείρηση επαναπροσέγγισης του Κ. Καραμανλή να βρίσκεται στο παρασκήνιο σε πλήρη εξέλιξη.

Στόχος, να περιοριστούν οι φυγόκεντρες δυνάμεις προς το κόμμα Σαμαρά, ειδικά αυτές που προέρχονται από την μεγάλη δεξαμενή των Καραμανλικών.

«Θέλουμε τον Κ. Καραμανλή στην πρώτη γραμμή»

Πρώτος έστρωσε το χαλί της συμφιλίωσης ο Παύλος Μαρινάκης. Λεκτικά. «Ο Κώστας Καραμανλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παράταξης που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ωστόσο, από την «ευχή» Μαρινάκη να είναι ο Κ. Καραμανλής στην «πρώτη γραμμή» του προεκλογικού αγώνα της Ν.Δ. μέχρι την υλοποίηση της, υπάρχει ένα κενό.

Κενό που απαιτεί συγκεκριμένες και επίπονες προσπάθειες εκ μέρους του Μαξίμου δεδομένου ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Καραμανλή είναι στο... ναδίρ.

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Φοβούνται την πιθανή απόρριψη

Και κάπου εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι αν ρωτήσεις την κυβέρνηση τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει για να «ζεστάνει» τις σχέσεις της με τον πρώην πρωθυπουργό, δεν θα λάβεις σαφή απάντηση. Μια εξήγηση είναι ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να υπονομευτεί εκ των προτέρων η όποια προσπάθεια. Μία δεύτερη εξήγηση -που είναι και η πιο πιθανή- είναι ότι φοβάται την άμεση ή έμμεση άρνηση του Κ. Καραμανλή. Η οποία πιθανώς θα καταστρέψει περαιτέρω την εικόνα ενότητας που θέλει να περάσει η κυβέρνηση στους ψηφοφόρους της.

Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που δεν θα δημοσιοποιηθεί καμία σοβαρή συνάντηση κυβερνητικού στελέχους με τον Καραμανλή. Εκτός εάν υπάρξουν οι προϋποθέσεις ενός ραντεβού Καραμανλή- Μητσοτάκη. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

«Μυστική» η επιχείρηση επαναπροσέγγισης

Ποια είναι η αλήθεια;

Ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει, ήδη, δεχθεί επίσκεψη από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη. Η συνάντηση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και είχε άτυπο χαρακτήρα. Ο κ. Χατζηδάκης- σύμφωνα με το Μαξίμου- δεν πέρασε το κατώφλι της Παναγή Κυριακού ως «ειδικός απεσταλμένος» του πρωθυπουργού αλλά ως παλιός συνεργάτης και φίλος του Κ. Καραμανλή. Σε ένα ραντεβού που κλείστηκε στην κηδεία του Γ. Σουφλιά.

Ακόμη κι έτσι , όμως, το ραντεβού αποκτά βαρύνουσα σημασία αφού έγινε προεκλογικά με τον Κ. Χατζηδάκη να είναι το νο2 της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το ζήτημα της επαναπροσέγγισης Καραμανλή- Μητσοτάκη μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης. Συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν υπήρξε με τις δύο πλευρές να παίρνουν τον χρόνο τους ...

Θα σταλεί και «ειδικός απεσταλμένος»

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews το Μαξίμου θα επανέλθει σύντομα. Αυτή τη φορά με μυστικό «ειδικό διαπραγματευτή».

Με την φράση «αυτά δεν προαναγγέλλονται» ο Παύλος Μαρινάκης έδειξε τον στόχο χωρίς να τον «χρεωθεί».

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει.

Μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση των δύο πλευρών μετά από μία παρατεταμένη περίοδο «παγετώνα» στις σχέσεις Καραμανλή – κυβέρνησης;

Δύσκολο έως αδύνατο το εγχείρημα

Η αβίαστη απάντηση όσων γνωρίζουν και το παρασκήνιο και τον χαρακτήρα των Κ. Μητσοτάκη και Κ. Καραμανλή , είναι «όχι». Ή «πολύ δύσκολα».

Διότι μία ουσιαστική επαναπροσέγγιση προϋποθέτει ειλικρινές προθέσεις, παραδοχή λαθών και ενδεχομένως και αλλαγή ρότας σε συγκεκριμένα θέματα πολιτικής.

Διότι ο Κ. Καραμανλής έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να απεμπολήσει. Όπως στα εθνικά. Τα οποία δεν παρουσιάζουν – σύμφωνα με πολιτικούς φίλους του- βελτίωση. Τουναντίον. Θεωρούν ότι υπάρχει επιδείνωση μετά και την απόφαση Ερντογάν να κάνει νόμο του κράτους την «γαλάζια πατρίδα». Ή στο σκάνδαλο των υποκλοπών στο οποίο ο Κ. Καραμανλής έχει τραβήξει «κόκκινη γραμμή». Ή των προσωπικών σχέσεων αφού Κ. Μητσοτάκης και Κ. Καραμανλής δεν ανταλλάσσουν ούτε «χρόνια πολλά».

Ομιχλώδες τοπίο μέχρι τις εκλογές

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το τοπίο να παραμείνει ομιχλώδες μέχρι τέλους.

Με το Μαξίμου να διαρρέει ότι ο Κ. Καραμανλής παίρνει αποστάσεις από τον Αντώνη Σαμαρά επειδή στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα δεν κάθισε μαζί με τον κ.Σαμαρά.

Με μοναδικό ίσως επιτεύξιμο στόχο του Μαξίμου να αποτρέψει τον Κ. Καραμανλή από το να στηρίξει δημόσια το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Είτε με επίσημες δηλώσεις είτε με κοινές εμφανίσεις σε μελλοντικές εκδηλώσεις του νέου κόμματος.

Επικρατέστερη η ουδέτερη στάση από τον Κ. Καραμανλή

Αυτό είναι πολύ πιθανόν να συμβεί δεδομένου ότι ο Κ. Καραμανλής ποτέ δεν θα έκανε δήλωση που να στρέφεται εναντίον της Ν.Δ. Ή δημόσιες κινήσεις τέτοιες που θα πλήγωναν το συναίσθημα των ψηφοφόρων του κόμματος. Στον αντίποδα, όμως, δεν φαίνεται πρόθυμος ούτε να ταυτιστεί με την σημερινή ηγεσία της Ν,.Δ. Κάνοντας, για παράδειγμα, δήλωση υπέρ του Κ. Μητσοτάκη.

Και κάπως έτσι αναμένεται η κάθε πλευρά να προβάλει αυτό που θέλει αφήνοντας τον κάθε ψηφοφόρο να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα του και να απαντήσει στο καυτό ερώτημα .

«Η Ν.Δ. σήμερα είναι μια ωραία οικογένεια;».