Στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» θα γίνει αύριο στις 11:00 η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση των τομεαρχών, αύριο Σάββατο (27/6), θα γίνει η πρώτη σύνοδος Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η σύνοδος θα ξεκινήσει στις 11:00, στο Ξενοδοχείο «Grand Hyatt» (Λεωφ. Συγγρού 115), με ομιλία του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

Τσίπρας στη συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛΑΣ: «Ο πολιτικός κύκλος του Μητσοτάκη έχει κλείσει»

«Οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, που εργάζεται σκληρά καθημερινά και βλέπει τους κόπους του να χάνονται από την ακρίβεια, την ανοργανωσιά και την διαφθορά, μας κοιτάζει, μας κρίνει, και περιμένει από μας, από εσάς, όσα από κανέναν άλλο. Περιμένει δουλειά, δουλειά, και πάλι δουλειά», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην έναρξη της εισήγησής του, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Τομεαρχών της ΕΛΑΣ και συνέχισε: «Περιμένει να μην είμαστε «σκιώδεις», όπως γράφτηκε, αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι, αποφασισμένοι, κοντά του, με το λόγο και την πράξη μας».

«Αυτό που ζητάνε οι πολίτες από εμάς δεν είναι μόνο κριτική. Ο πολιτικός κύκλος του κου Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός και σημείωσε απευθυνόμενος προς τους Τομεάρχες: «Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά. Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία. Με ευγένεια, όχι αδυναμία. Με αποφασιστικότητα, όχι επιθετικότητα. Με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονεία».

Δίπλα του, καθ’ όλη τη διάρκεια της εισήγησης ήταν η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Μαρία Λεπενιώτη, η Τομεάρχης Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, αλλά και ο Τομεάρχης Οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, αποτυπώνοντας έτσι τις προτεραιότητες ΕΛΑΣ για την επόμενη μέρα.

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«Θέλουμε και επιδιώκουμε ένα είδος κομματικής συμμετοχής σήμερα και άσκησης της εξουσίας αύριο, που θα αμφισβητήσει στην πράξη και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στερεότυπο ότι όλοι είναι ίδιοι. Ότι σε όλους η προσωπική φιλοδοξία και καριέρα είναι πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Έχουμε με δυο λόγια απέναντί μας ένα βολεμένο κατεστημένο, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη σταθερότητα της καλοπέρασής του και της νομής των δημόσιων ταμείων και αγαθών. Οφείλουμε να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν. Ακόμα περισσότερο. Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, την σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις, για να πείσουμε και να νικήσουμε. Να αλλάξουμε τη ρότα της πατρίδας».

Καταλήγοντας τόνισε: «Δίνοντας νέο περιεχόμενο σε πανάρχαιες αξίες του λαού μας, όπως η εντιμότητα, η αφοσίωση στην πατρίδα, η σεμνότητα, η συλλογικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η επίμονη δουλειά και μελέτη.

Θα τα καταφέρουμε να σταθούμε συνεπείς απέναντι στις αρχές μας, αλλά κυρίως χρήσιμοι για το λαό μας».