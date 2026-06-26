Η συνεδρίαση κινήθηκε και σήμερα σε υψηλούς τόνους, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να εναλλάσσουν πυρά με φόντο την εκλογή και τη δημαρχία του Χάρη Δούκα.

Νόμος του κράτους είναι πλέον ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φέρνει τα πάνω κάτω στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο «πέρασε» από τη Βουλή με τις ψήφους της ΝΔ.

Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου το οποίο κατακρίθηκε έντονα από σύσσωμη την αντιπολίτευση, καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές και εισάγεται το σύστημα της συμπληρωματικής ψήφου που δίνει τη δυνατότητα στον εκλογέα να «σταυρώσει» και δεύτερο ψηφοδέλτιο.

Η συνεδρίαση κινήθηκε και σήμερα σε υψηλούς τόνους, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να εναλλάσσουν πυρά με φόντο την εκλογή και τη δημαρχία του Χάρη Δούκα.

«Φαντάζεται τον εαυτό του ως πρωθυπουργός! Δεν δημαρχεύει, παρά πολιτικολογεί ασύστολα! Είναι ένας απολύτως αποτυχημένος δήμαρχος, η Αθήνα είναι στη χειρότερη κατάσταση που ήταν ποτέ», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, που έβαλε ξανά στο στόχαστρο τον δήμαρχο Αθηναίων.

«Πονάει πολύ αυτό που συνέβη το ‘23, πλήττει το μεγαλείο της κυβέρνησης. Τρία χρόνια μετά, περαστικά σας!» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μαντζος, κάνοντας λόγο για προσωπική στοχοποίηση του Χάρη Δούκα και σημειώνοντας πως η αλλαγή στο εκλογικό σύστημα «έρχεται ως κομματική ανάγκη της ΝΔ να απαντήσει στις ανατροπές που υπέστη στις αυτοδιοικητικές».

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«Είναι ανεπίδεκτοι στο ΠΑΣΟΚ. Θα καταπιείτε τα λόγια σας σε μερικές ημέρες, έχει φύγει από το κόμμα ο Χάρης Δούκας και δεν το ξέρετε…», ανταπάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Αντάρτικο από Χρυσομάλλη

Εντύπωση προκάλεσε η κίνηση του βουλευτή της ΝΔ Μίλτου Χρυσομάλλη, να καταθέσει τροπολογία με την οποία εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας σε διάταξη για την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ενδίκων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων.

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος δεν τοποθετήθηκε, ούτε κάποιος από το γαλάζιο στρατόπεδο για την τροπολογία, με την τροπολογία να μην μπαίνει σε ψηφοφορία καθώς ο υπουργός Εσωτερικών δεν την έκανε δεκτή.

Ανδρουλάκης: Κατάπτυστος ο νέος εκλογικός νόμος - Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το προωθούμενο εκλογικό σύστημα εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική ενισχύει τη συγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου και αποδυναμώνει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Ο Νίκος Ανδρουλακης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών έκανε λόγο για ένα «κατάπτυστο» εκλογικό σύστημα, το οποίο μάλιστα, όπως δεσμεύτηκε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί.

«Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού αλλού υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζετε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η Δημοκρατία «δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγορίθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς».

«Δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εκλογές, πως το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος», ανέφερε επιπρόσθετα.

«Στην επόμενη εθνική κάλπη, δυο είναι οι επιλογές, οι οποίες είναι ριζοσπαστικά διαφορετικές. Από τη μία, η ΝΔ με το επιτελικό κράτος που παράγει διαφθορά, αναξιοκρατία. Ένα κράτος με τα ίδια χαρακτηριστικά που οδήγησαν στα μνημόνια: Ρουσφέτι, ρουσφέτι, ρουσφέτι. Και από την άλλη, μια άλλη αντίληψη, που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση», πρόσθεσε.