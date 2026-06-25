Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση και με τη Ντόρα Μπακογιάννη.

Νέο σύγκρουση είχαν πριν λίγο στη Βουλή κατά τη Διασκεψη των Προέδρων όπου γίνεται η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Γεωργαντά, μετά το επεισόδιο που είχαν τη Δευτέρα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε ο ισχυρισμός της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ο Γιώργος Γεωργαντάς «κάρφωνε το κόμμα του στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως «μιλούσε με την αντιπολίτευση και της έδινε πληροφορίες».

Ο βουλευτή της ΝΔ και αντιπρόεδρος της Βουλής αντέδρασε έντονα, απαντώντας πως οι όποιες συνομιλίες του τότε με την αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων με τον Αλέξανδρο Καζαμία, ήταν για τεχνικά θέματα, παραδείγματος χαρη για το εθνικό απόθεμα.

«Δείχνατε φωτογραφίες με τη Σεμερτζίδου και νομίζατε ότι θα με φοβίσετε! Μη νομίζετε ότι με τα αισχρά σας ψέματα θα με τρομοκρατήσετε!», ειπε ο κ. Γεωργαντας στην κ. Κωνσταντοπουλου, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του ως πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας όπου έχουν καταφτάσει αρκετά αιτήματα για άρση της ασυλίας της.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση και με τη Ντόρα Μπακογιάννη.

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Χαμηλή συμμετοχή

Η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνεχίζεται ενώ

και σήμερα παρατηρούνται πολλές απουσίες, δεδομένου ότι μόλις 4 από τους 10 αντιεισαγγελείς που έχουν κληθεί αποφάσισαν να έρθουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες , χαμηλή θα είναι η προσέλευση και των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου όπως και των Αρεοπαγιτών ενώ θυμίζουμε πως αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην συνεδρίαση για την εκλογή του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα.