Με τροπολογία που κατέθεσε, βάζει ζήτημα για τη διάταξη που φέρνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ΟΤΑ χειρίζονται δικαστικές αποφάσεις για συμβασιούχους εργαζόμενους.

Την ώρα που η κυβέρνηση προωθεί τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ, ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης κατέθεσε τροπολογία με την οποία θέτει ζήτημα συνταγματικότητας για κρίσιμη ρύθμιση του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατέθεσε, ο κ. Χρυσομάλλης εγείρει ζήτημα για τη διάταξη που φέρνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ΟΤΑ χειρίζονται δικαστικές αποφάσεις για συμβασιούχους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι ΟΤΑ μπορούν να αποφασίζουν να μην ασκούν υποχρεωτικά ένδικα μέσα (όπως εφέσεις) κατά πρωτόδικων αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους, όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η πρόσληψη μετά την 1/1/2023 και η συμπλήρωση τουλάχιστον δύο ετών συνολικής απασχόλησης.

Η ρύθμιση επεκτείνεται κυρίως σε προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών και έτσι ανοίγει ο δρόμος για αναγνώριση προϋπηρεσίας ή για μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου για ορισμένες κατηγορίες συμβασιούχων.

Το άρθρο του νομοσχεδίου από την άλλη θέτει γενικότερο πλαίσιο υποχρεωτικής νομικής αντιμετώπισης των εργατικών διαφορών, με έμφαση στη διασφάλιση ενιαίας στάσης των φορέων του Δημοσίου και στην αποφυγή μονιμοποίησης μέσω δικαστικών αποφάσεων. Προέβλεπε ουσιαστικά πιο αυστηρή και ενιαία υποχρέωση άσκησης εφέσεων από τους ΟΤΑ.

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Όλες οι αλλαγές

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εκσυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελείται από 6 βιβλία:

Το πρώτο βιβλίο περιέχει οργανωτικές διατάξεις για τη συγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κατηγοριοποίηση των δήμων, τον τρόπο εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών και το πλαίσιο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.

Στο δεύτερο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων, η ταξινόμηση των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και η καταστατική θέση των αιρετών.

Οι αρμοδιότητες, η καταγραφή τους και ο τρόπος άσκησης αυτών περιέχεται στο τρίτο βιβλίο, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων από όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους ή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους.

Στο τέταρτο βιβλίο συντελείται μια μεγάλη αλλαγή σε όλο το πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης των δήμων και των περιφερειών, με στόχο τη διευκόλυνση της οικονομικής τους λειτουργίας.

Η συνταγματική επιταγή για τον έλεγχο αποκλειστικά της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ ρυθμίζεται στο πέμπτο βιβλίο, εισάγοντας ένα αντικειμενικό σύστημα ελέγχου εποπτείας.

Τέλος, το έκτο βιβλίο επικεντρώνεται σε γενικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, με σημαντικότερη την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο του πρόσθετου πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.