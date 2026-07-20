«Οι διαβεβαιώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών περί θωρακισμένης ασφάλειας της ελληνικής ναυτιλίας δοκιμάζονται πλέον από την ίδια την πραγματικότητα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η επίθεση με ουκρανικά drones σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται και ότι η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες ναυτικοί εκτίθενται σε ολοένα μεγαλύτερους κινδύνους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Οι διαβεβαιώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών περί θωρακισμένης ασφάλειας της ελληνικής ναυτιλίας και αποτελεσματικής προστασίας των ελληνόκτητων πλοίων δοκιμάζονται πλέον από την ίδια την πραγματικότητα.

Αντί η κυβέρνηση να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις, οφείλει να ενημερώσει άμεσα για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους, καθώς και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών».

Καταλήγοντας η Κουμουνδούρου σημειώνει: «Η χώρα μας δεν έχει κανένα συμφέρον από τη διαρκή κλιμάκωση του πολέμου. Η Ελλάδα οφείλει να αποτελεί δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και διεθνούς δικαίου, με ενεργό διπλωματική παρουσία».