Τι σηματοδοτεί η δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη με αφορμή την επικείμενη συνεργασία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ στη ΓΣΣΕ.

Μια ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη σηματοδοτεί όπως όλα δείχνουν αλλαγή στάσης του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του ΠΑΣΟΚ.

«Προεδρείο ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ με πρόεδρο τον κ. Παναγόπουλο. Έτσι γίνεται η αλλαγή στην κοινωνία και στον συνδικαλισμό κ. Ανδρουλάκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπό την έγκριση -σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας»- του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Τι υπονοεί ο Κ. Ζαχαριάδης με την ανάρτησή του; Ότι το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που συνεργάζεται με την ΔΑΚΕ και συγκυβερνά μαζί της στη ΓΣΕΕ δεν είναι φερέγγυο ότι δεν θα συνεργαστεί και σε κυβερνητικό επίπεδο με τη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα ασκεί κριτική για την στήριξη του ΠΑΣΟΚ στον Γιάννη Παναγόπουλο για την προεδρία της ΓΣΕΕ παρότι του έχει αναστείλει την κομματική του ιδιότητα. Η Κουμουνδούρου υπονοεί επίσης πως αρκετοί δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ λειτουργούν ως δήμαρχοι της ΝΔ ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε ορισμένα Επιμελητήρια.

Κατ΄ ουσίαν όμως η δήλωση Ζαχαριάδη δείχνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει πλέον μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε την στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» που έχει ως στόχο και τη συρρίκνωση των υπολοίπων κομμάτων της κεντροαριστεράς αλλά και της ευρύτερης αριστεράς.

Ένα νέο μέτωπο λοιπόν μόλις αρχίζει...