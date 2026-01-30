Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών, που αγνοούνταν, στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου φαίνεται πως είναι η επικρατέστερη κατά τις Αρχές για τη δολοφονία της 42χρονης, η σορός της οποίας, βρέθηκε σε δώμα στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί δίωξη σε έναν 52χρονο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε και τον θάνατο μίας δεύτερης γυναίκας, η οποία επίσης είχε δηλωθεί αγνοουμένη. Ο 52χρονος φέρεται να δολοφόνησε την 46χρονη μαζί με έναν 50χρονο.

Η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3/2/2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Κατά τον 52χρονο ωστόσο ο θάνατός της είχε επέλθει μήνες πριν, στις αρχές Οκτωβρίου του 2024. Η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση των δύο γυναικών και αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για τις οποίες θα απολογηθούν τα επόμενα 24ωρα, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν σήμερα.

Και οι δύο διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο 46χρονης. Η κατηγορία στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, όταν ομολόγησε στους αστυνομικούς, ότι η 46χρονη έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Ο ίδιος φέρεται να ενέπλεξε στο ίδιο περιστατικό και τον 50χρονο συγκατηγορούμενό του, ενώ ανέφερε πως πέταξε τη σορό τής 46χρονης σε κάδο απορριμμάτων.

Ο 52χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση γαι τη δολοφονία της 42χρονης, η σορός της οποίας βρέθηκε στο δώμα σε προχωρημένη σήψη. Ο ίδιος προανακριτικά φάνηκε να αρνείται στην εμπλοκή στο θάνατό της. Τα ίχνη των δύο γυναικών αγνοούνταν εδώ και μήνες. Και οι δύο γνώριζαν τους δύο κατηγορούμενους, καθώς φαίνεται πως έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών.

Ερευνώντας την υπόθεση των εξαφανισμένων γυναικών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο έπεσαν θύματα εγκληματικών ενεργειών στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, με τη δεύτερη σορό να μεταφέρεται στο δώμα όπου και εντοπίστηκε προ ημερών.