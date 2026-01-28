Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 52χρονος και ένας 50χρονος συνελήφθησαν για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη, που διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025.

Πρόκειται για μία 47χρονη και μία 43χρονη, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Ο 52χρονος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι δολοφόνησε τη 47χρονη στο σπίτι του στη Μενεμένη, δηλώνοντάς τους ότι πέταξε το πτώμα της στα σκουπίδια. Στην ίδια πολυκατοικία εντοπίστηκε το πτώμα της 43χρονης, στον θάνατο της οποίας αρνείται ότι εμπλέκεται.

Εκτός από τον 52χρονο συνελήφθη και ένας 50χρονος για τις δύο υποθέσεις. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται «για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού», ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Η εξαφάνιση της 47χρονης δηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Η γυναίκα δολοφονήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2024, ενώ το πτώμα της δεν έχει εντοπιστεί. Τον Ιούλιο του 2025 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών η εξαφάνιση της 43χρονης, η οποία δολοφονήθηκε στις 24 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Για τη 47χρονη, ο 52χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών στο υπόγειο του σπιτιού του. Αρχικά, φέρεται να ομολόγησε ότι τη δολοφόνησε προκαλώντας της ασφυξία, όταν της έκλεισε το στόμα επειδή φώναζε μιλώντας στο κινητό της. Όμως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria, στη συνέχεια είπε ότι ο ασφυκτικός θάνατος της γυναίκας προκλήθηκε ενώ ο ένας κατηγορούμενος τη βίαζε και ο άλλος της έκλεινε το στόμα. Ο 50χρονος αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά στον θάνατο της 43χρονης, ο 52χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι πέθανε από υπερβολική δόση και αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή. Στη συνέχεια, ανέφερε, μετέφερε το πτώμα της σε άλλο σημείο της πολυκατοικίας, όπου το εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν αρμοδίως».