«Δύσκολη και επώδυνη» χρονιά το 2025 για την Bosch.

H Bosch επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να κόψει 20.000 θέσεις εργασίες, μετά την πτώση των κερδών σχεδόν στο μισό πέρυσι. Απόφαση που αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση τόσο στον κάποτε κυρίαρχο μεταποιητικό κλάδο της Γερμανίας, όσο και στην κυβέρνηση της χώρας για την εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, Παρασκευή, δείχνουν ότι το ποσοστό της ανεργίας- μη προσαρμοσμένο σε εποχικούς παράγοντες- αυξήθηκε στο 6,6%, το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 12 χρόνια στη Γερμανία. Τον Ιανουάριο οι άνεργοι ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια.

«Η οικονομική πραγματικότητα αποτυπώνεται στα αποτελέσματά μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bosch, Στέφαν Χάρτουνγκ, που περιέγραψε το 2025 ως μία «δύσκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις επώδυνη» χρονιά για τον γερμανικό κολοσσό, που είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Η απόφαση για τη μείωση θέσεων εργασίας έρχεται εν μέσω μιας ολοένα βαθύτερης ύφεσης της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία, που αποτελεί παραδοσιακά τη «ραχοκοκαλιά» της μεταποίησης. Ο τομέας μειώνει τις θέσεις εργασίας με γρήγορο ρυθμό. Μελέτη της EY το 2025 διαπίστωσε πως μόνο πέρυσι κόπηκαν περισσότερες από 50.000.

Η ύφεση της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει μετατραπεί σε πολιτική δοκιμασία για τη γερμανική κυβέρνηση και την Ευρώπη γενικότερα. Η βιομηχανία που ήταν κάποτε το «κόσμημα» της οικονομίας, τώρα είναι αντιμέτωπη με προκλήσεις, λόγω της πολιτικής για τα ηλεκτρικά οχήματα, το ενεργειακό κόστος και τον επιθετικό ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθώς αποδυναμώνονται οι προμηθευτές, ο κίνδυνος μετατοπίζεται από τα χαμηλότερα κέρδη σε μια απώλεια ανταγωνιστικότητας διαρκείας. Με τις απολύσεις να αυξάνονται και τις αποφάσεις για επενδύσεις να καθυστερούν, η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις από εργαζόμενους, συνδικάτα και ηγέτες της βιομηχανίας, προκειμένου να επανεξετάσει τη στρατηγική της Γερμανίας, καθώς εξαπλώνονται οι αμφιβολίες- εντός των συνόρων και σε όλη την Ευρώπη- για τη δυνατότητα της χώρας να παραμείνει μια οικονομική υπερδύναμη.

Πηγή: Politico