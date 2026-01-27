Οι άνεργοι θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Από αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο προγράμματα κατάρτισης που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιήσει το Κέντρo Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα «Μελισσοκομία – Β’ Κύκλος», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, έχει σκοπό οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να εκτρέφουν - διαχειρίζονται το μελίσσι και να παράγουν ποιοτικά μελισσοκομικά προϊόντα, να κατανοούν τη σημασία και την αξία της τυποποίησης, να περιγράφουν τα βασικά μηχανήματα που απαιτούνται σε μια γραμμή παραγωγής – συσκευασίας, να γνωρίζουν τους μηχανισμούς προώθησης του προϊόντος στην αγορά, να εντοπίζουν πηγές χρηματοδότησης για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες και να εφαρμόζουν καλές πρακτικές πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και θα καταρτιστούν 15 άνεργοι 18-60 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι του Δήμου Πάργας ή όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης σε εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου του Δήμου Πάργας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Επίσης, θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δια ζώσης στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 3ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα, ΤΚ: 45500, 2651048063).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έπειτα από την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα αποσταλεί ενημερωτικό email στους ωφελούμενους σχετικά με την οριστική επιλογή τους στα προγράμματα, καθώς και οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης των προσφερόμενων θεματικών ενοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από τα ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.