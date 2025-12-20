Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο η μέση διάρκεια διαμορφώθηκε στις 3,8 διανυκτερεύσεις, διατηρώντας τη σταθερότητα μετά την κορύφωση του θέρους.

Σταθερά πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου κινήθηκαν οι διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο συγκεκριμένος τομέας του τουρισμού, παρά τις παρεμβάσεις ρύθμισης που επιχειρήθηκαν σε επιμέρους αγορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κέντρο της Αθήνα, όπου η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από τις αρχές του 2025 δεν ανέκοψε τελικά την ανοδική πορεία. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις καταχωρίσεις στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Airbnb και η Vrbo, καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 5% στον αριθμό των διαθέσιμων καταλυμάτων από την αρχή του έτους έως και το τέλος Οκτωβρίου.

Το απόλυτο ρεκόρ καταγράφηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 1,081 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 58.000 κλίνες σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, όταν είχαν καταγραφεί 1,023 εκατομμύρια, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της αγοράς.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Τον φετινό Αύγουστο σημειώθηκε ο υψηλότερος διαθέσιμος όγκος ακινήτων για το σύνολο της χρονιάς, με 247 χιλιάδες καταλύματα, έναντι 213 χιλιάδων τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτυπώθηκε και τον Οκτώβριο, όταν τα διαθέσιμα καταλύματα ανήλθαν σε 234 χιλιάδες, αυξημένα κατά 9 χιλιάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα κατέγραψε και η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών. Κατά τους θερινούς μήνες του 2025 διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τις τέσσερις διανυκτερεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των τελευταίων δύο ετών. Τον Ιούλιο η μέση παραμονή ανήλθε στις 4,1 διανυκτερεύσεις, όσες και το 2024, ενώ τον Αύγουστο αυξήθηκε στις 4,2, σημειώνοντας τη υψηλότερη επίδοση της περιόδου.

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο η μέση διάρκεια διαμορφώθηκε στις 3,8 διανυκτερεύσεις, διατηρώντας τη σταθερότητα μετά την κορύφωση του θέρους. Συνολικά, στο δεκάμηνο του 2025, η εικόνα δείχνει σταθεροποίηση της μέσης διάρκειας παραμονής σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη θετική πορεία του κλάδου.