Στο εστιατόριο του «First Dates», όλα ανατρέπονται. Ποια ζευγάρια θα υποδεχτεί σήμερα η Ζενεβιέβ Μαζαρί;

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη ταξιδεύει, χαμογελά και… δοκιμάζει ξανά την τύχη της!

Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του First Dates, με την ελπίδα πως αυτή η φορά θα είναι και η τυχερή! Η τύχη μάλλον της χαμογελάει, με το όμορφο χαμόγελο του γλυκού Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Ένα ραντεβού σκέτη γλύκα!

Ο Κώστας κουβαλάει τη νοοτροπία και τη διάθεση μιας άλλης εποχής. Για απόψε κάνει μια παύση από τα ξενύχτια και τα μπουζούκια και αναζητά τον έρωτα. Ψάχνει μια ξανθιά και εντυπωσιακή γυναίκα, μια σειρήνα να τον μαγέψει με τη φωνή της και να τον σαγηνεύσει με το βλέμμα της! Η Leyla είναι μια πραγματική κυρία στα μπουζούκια, αφού εκεί τραγουδάει. Θα καταφέρει ο Κώστας να την κερδίσει ή θα μαραθούν τα γαρύφαλλα στο χέρι του;

Ο Μάξιμος αναζητά τον έρωτα. Έχει μια κορούλα 12 ετών και ξέρει από δυσκολίες, ενώ δηλώνει λάτρης του… απαγορευμένου! Αφήνοντας πίσω του τους ανεκπλήρωτους έρωτες, ελπίζει πως το First Dates θα γίνει η αφετηρία μιας καινούριας διάθεσης και ζωής! Η δυναμική Στέλλα είναι ελεύθερη εδώ και τρία χρόνια και έχει να νιώσει ερωτευμένη ακόμα περισσότερα. Θα ξανανιώσουν, άραγε, το γλυκό «τσίμπημα» του έρωτα ή θα συνεχίσουν την αναζήτηση ;

Στο First Dates, κάθε ραντεβού είναι μια νέα ευκαιρία για αγάπη και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει!

Δείτε απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 30/10:

