«Ενώπιος Ενωπίω» - Πρεμιέρα, απόψε, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1.

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει απόψε στις 24:00.

Στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τον Αχιλλέα Μπέο.

Ο ανατρεπτικός Δήμαρχος Βόλου αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του.

Η Αμερική, τα δύο διαζύγια, η ενασχόλησή του με τον χώρο της νύχτας, η επιστροφή στην Ελλάδα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Πώς κατάφερε να εκλεγεί τρεις φορές Δήμαρχος Βόλου;

Τι λέει για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, που προκαλούν πλήθος αντιδράσεων;

Απόψε στις 24:00, ο Αχιλλέας Μπέος μιλά για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

