Εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολοούθησαν χθες, μέσα από το Mega, τη δεύτερη σεζόν της σατυρικής εκπομπής.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης στο MEGA.

Η σατιρική εκπομπή βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 20,4% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση

του Λάκη Λαζόπουλου με τους τηλεθεατές.

Η μουσική συνάντηση της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου προσέφερε μια μοναδική τηλεοπτική στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα ξεπέρασε τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους κοινό η εκπομπή σημείωσε ποσοστό 23,6%.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανεώνει το ραντεβού με τους τηλεθεατές για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, όταν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα σηκώσει και πάλι αυλαία, αποκλειστικά στο MEGA.