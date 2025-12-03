Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ, επέστεψε και Λάκης Λαζόπουλος ξεκίνησε δυναμικά.

Επέστρεψε απόψε, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, με τη σατιρική εκπομπή του Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ενώ για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η επικαιρότητα και τα… γραφικά του Νίκου Ευαγγελάτου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν, έβαλε στο κάδρο την κακοκαιρία, και το βίντεο που έγινε viral, από όταν στην Αττική, οι πεζοί, περνούσαν το δρόμο, ανασηκωμένοι σε… κλάρκ.

«Θα κατεβούμε στην Ποσειδώνος, θα 'χει σπάσει το σκ@# από τον ουρανοξύστη...», σχολίασε ο κωμικός μεταξύ άλλων, ενώ αμέσως μετά ο Νίκος Ευαγγελάτος με τα γραφικά του, ήρθε στο πλατό.

Σχολιάζοντας λοιπόν τα όσα έγιναν λόγω της κακοκαιρίας, ο Λάκης Λαζόπουλος, ανέβηκε στο κλαρκ, παρακαλώντας τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή να τον περάσει απέναντι το δρόμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoss8rwmuih?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Νίκο, Νίκο, με περιμένει ο κόσμο… πέρασέ με το δρόμο», ακούγεται να λέει ο κωμικός, όση ώρα από πίσω του πέφτει η βροχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deotizxovrqh?integrationId=40599y14juihe6ly}