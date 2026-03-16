Ο Μάρκος Σεφερλής και το «Markos by Night» επιστρέφει στο Σάββατο στις 22:00 στο MEGA.

Στην κορυφή της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού βρέθηκε το «Markos by Night» το Σάββατο 14 Μαρτίου, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και τη χαρακτηριστική ενέργεια του Μάρκου Σεφερλή.

Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της θεατρικής παράστασης «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» καθήλωσε τους τηλεθεατές στο MEGA και σημείωσε ποσοστό 26,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 20,3% στο σύνολο του κοινού.

Η πληθωρική παρουσία του Μάρκου Σεφερλή και το ξεχωριστό χιούμορ του κέρδισαν την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές.

Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «Notis η επιστροφή» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 29,6%.

