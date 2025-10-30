Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε πιο καυστικός από ποτέ.

Σκληρή κριτική απέναντι στον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάγκα, έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα απο το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», με αφορμή τον τρόπο που ο τελευταίος χειρίστηκε τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα πρόσωπα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή.

Στην τοποθέτησή του ο Λαζόπουλος περιέγραψε την συμπεριφορά του Λιάγκα τονίζοντας: «Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακία. Εκεί κινείσαι, στα τρία αυτά σκαλοπάτια», τόνισε.

Ο παρουσιαστής συνέχισε συγκρίνοντας τα γεγονότα με μια άλλη υπόθεση που έχει συγκλονίσει, επισημαίνοντας ότι «η ιστορία της Βανδή δεν έχει καμία σχέση με την Κυριακή Γρίβα, το κορίτσι που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα».

Στο ίδιο μήκος κύματος ανέφερε ότι στην περίπτωση της Γρίβα οι αστυνομικοί ήταν υποχρεωμένοι να την πάνε στο σπίτι της, ενώ στην περίπτωση της Βανδή «ήταν προαιρετικό, μπορούσαν να την πάνε αλλά μπορούσαν και να μην την πάνε».

Με έντονο λεξιλόγιο και ρητορικά ερωτήματα ο Λαζόπουλος συνέχισε: «Αν όμως αντί της Βανδή ήταν ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, και είχε μια συναυλία, θα τον αφήνανε εκεί και δεν θα τον πηγαίνανε; Θα στεναχωρούσαν τον Μητσοτάκη τόσο πολύ. Τι καταλαβαίνετε; Τι θα σήμαινε αυτό; Οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν είναι στον δρόμο τους και έχουν τον χρόνο να τον βοηθήσουν, ας τον βοηθήσουν».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Λαζόπουλος έστειλε μήνυμα για τον ρόλο της αστυνομίας: «Η αστυνομία δεν είναι μόνο για να χτυπάει τον κόσμο, έχουμε μπερδευτεί. Η αστυνομία έπρεπε να είναι μαζί μας και να χτυπάμε όλοι μαζί αυτούς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddv314w5ezg9?integrationId=40599y14juihe6ly}