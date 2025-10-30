Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Απόψε στις 22:30, στο νέο καθηλωτικό επεισόδιο της αισθηματικής σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», τα 5 κορίτσια έρχονται αντιμέτωπα με ανατροπές που θα ταράξουν τις ζωές τους.

Η Μελισσάνθη πιάνεται στα πράσα να φιλιέται με τον Άγγελο, η Ιουλία νιώθει παραμελημένη από τον Φωκά και στρέφεται στον Κίμωνα, η Ασπασία έρχεται κοντά με τον Λεωνίδα, η Πολυξένη πέφτει θύμα του Πασχάλη και η Μαγδαληνή σκέφτεται σοβαρά τον γάμο.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

12ο Επεισόδιο

Η Χλόη είναι έγκυος από τον Μηνά, ενώ η Μελισσάνθη πιάνεται επ’ αυτοφώρω από την Νταίζη, να φιλιέται με τον Άγγελο.

Η Ιουλία βλέπει μια διαφορετική πλευρά του Κίμωνα, ενώ παράλληλα έρχεται σε μεγάλη ρήξη με τον Φωκά σχετικά με τη δουλειά του.

Η Ασπασία μαθαίνει, να οδηγεί μηχανάκι, όμως μετά από ένα ατύχημα συναντά στα επείγοντα τον Σταύρο, που πιάστηκε στα χέρια με τον Μίμη.

Ελλείψει προσωπικής εμπειρίας στον έρωτα και στην προσπάθεια της, να κατανοήσει το ρόλο της Μπλανς, η Πολυξένη προσπαθεί, να αποσπάσει πληροφορίες από την πλούσια ερωτική ζωή του Πασχάλη.

Εντωμεταξύ, η Μαγδαληνή μοιράζεται με την Άννα την επιθυμία της, να παντρευτεί τον Οδυσσέα.

