Οι δυσκολίες που πέρασε μέσα στο 2025.

Η Ιωάννα Τούνη λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και το τέλος του 2025, έκανε τον απολογισμό της χρονιάς δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη οι οποίες ξεχώρισαν για τη φετινή χρόνια.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την Ιωάννα Τούνη με τον γιό της, Πάρη, να ποζάρουν χαρούμενοι βγάζοντας selfie στην παραλία. «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό», έγραψε στην λεζάντα της δημοσίευσης.

{https://www.instagram.com/p/DSh_zpwiIdo/?utm_source=ig_embed}

Όλο το 2025 η ίδια αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες με την υπόθεση του revenge porn που την έχει στα δικαστήρια εδώ και πολύ καιρό.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας προφανώς γιατί μιλάμε για το παιδί μας. Δηλαδή θα κάνουμε την βιντεοκλήση μας, θα μιλήσουμε με το παιδί μας, θα ρωτήσει το τι κάνει, πώς κάνει, ξέρεις… Έχουμε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή, δεν μου πέφτει κάποιος λόγος. Αντίστοιχα ούτε σε εκείνη».

Οι παραπάνω δηλώσεις έκαναν την Ιωάννα Τούνη να ξεσπάσει στα social media. «Δεν ήταν ποτέ δίπλα μου, πάλεψα με νύχια και με δόντια να κρατήσω τη σχέση μας».