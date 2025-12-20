Τι αναφέρει για τον καιρό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στην επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρας μας αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνοντας πως θα κάνουμε γιορτές με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως είπε ο ίδιος, από την ερχόμενη Τρίτη, θα υπάρξουν έντονες βροχές ενώ στις ορεινές περιοχές της χώρας θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις. Ακόμη, τις ημέρες των εορτών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df3950sw04q1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί σχετικά με τον καιρό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Δείτε την ανάρτηση:

