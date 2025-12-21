Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Αποκλεισμένη παραμένει από τα μπλόκα των αγροτών η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου.

Άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα αποχώρησαν οργανωμένα και επέστρεψαν στο μπλόκο των αγροτών στο ύψος της Αταλάντης.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.

Ανοιχτές μπάρες και στα διόδια των Αφιδνών

Τις μπάρες στα διόδια Αφιδνών άνοιξαν οι αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας και στα το ρεύματα.

Οι αγρότες έφτασαν τρέχοντας στο σημείο ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες και μοίρασαν φυλλάδια στους οδηγούς.

