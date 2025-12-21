Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 σημειώθηκε την Παρασκευή.

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο», αναφερουν πηγές της ΑΑΔΕ, σε ερώτημα για τον έλεγχο στο Σύλλογο Συγενών Θυμάτων Τεμπών.

Οι πηγές της ΑΑΔΕ, αναφέρουν παράλληλα ότι «δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df42qst6brup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα, για χτύπημα της κυβέρνησης σε βάρος του του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στο Χ, μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από την Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου.

Η κ. Καρυστιανού αναφέρει επίσης στην ανάρτησή της ότι «όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους» και καλεί το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να απαντήσει με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών.

Στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει αναλυτικά:

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».