Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή της.

Στην επίθεση της κυβέρνησης προς τον Σύλλογο Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 αναφέρεται η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στο Facebook, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από την Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου.

Όπως τονίζει η ίδια: «Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο».

Δείτε την ανάρτηση:

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/pfbid05mSbMnp3Y53qu7Le4T9yS1xBFcEd1vJb6e4VkxtdzWqnU3kyN4CAkQizCCdPpNhql}

Νωρίς το πρωί, το Dnews με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή ανέφερε πως το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών την περασμένη Παρασκευή, την ώρα που στη Λάρισα είχε ξεκινήσει η δίκη για τα βίντεο και τον Τερεζάκη.

Πάντα με το ρεπορτάζ του Dnews, οι τρεις άνδρες του ΣΔΟΕ ζήτησαν όλα τα στοιχεία για τα οικονομικά του Συλλόγου.

Επειδή όμως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλειπαν στη Λάρισα για τη δίκη, οι άνδρες του ΣΔΟΕ συμφώνησαν σε ημερομηνία και θα λάβουν τα στοιχεία στις 9 Ιανουαρίου.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση της αναρτήσεις Πλακιά για κακοδιαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

Δεν είναι πάντως λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για στοχοποίηση του Συλλόγου και του κινήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση, αλλά και για στοχοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού ενόψει τυχόν ίδρυσης κόμματος.