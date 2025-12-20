Η ίδια υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και δεν είχε μπορέσει να συμμετάσχει στα γυρίσματα του διαγωνισμού τραγουδιού.

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε απόψε, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο «The Voice» μετά την περιπέτεια της υγείας της και μπορούμε πλέον να την απολαύσουμε κανονικά από τις οθόνες μας.

Η πετυχημένη τραγουδίστρια, Έλενα Παπαρίζου, μπήκε εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, αφού μετά την πρόβα του «The Voice of Greece» αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Το βράδυ του Σαββάτου όμως βρέθηκε πάλι στο στούντιο του «The Voice» και δήλωσε με πολλή χαρά πως: «Είμαι καλά, είμαι πίσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df3acqg0oggp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται πως τη θέση της στο «The Voice» είχε πάρει ο Κωστής Μαραβέγιας.