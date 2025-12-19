Οι απεργίες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια απειλούν την εορταστική περίοδο.

Οι απεργίες στη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία κατά τη διάρκεια και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων απειλούν να προκαλέσουν χάος σε βασικά αεροδρόμια και συγκοινωνιακούς κόμβους στην Ευρώπη.

Με τις απεργίες να έχουν προγραμματιστεί σε μεγάλα αεροδρόμια και δίκτυα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Χίθροου και Λούτον του Λονδίνου, παράλληλα με σημαντικές απεργίες στην Ιταλία και την Ισπανία, οι επιβάτες θα πρέπει να περιμένουν καθυστερήσεις, ακυρώσεις και μεγάλες αναμονές. Οι απεργίες, που οφείλονται σε μισθολογικές διαφορές και συνθήκες εργασίας, έρχονται σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους, γεγονός που καθιστά κρίσιμο για τους ταξιδιώτες να παραμένουν ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για πιθανές ταξιδιωτικές αναποδιές.

Βρετανία: Αεροδρόμια Λονδίνου Χίθροου και Λούτον

Πάνω από 130 μέλη πληρώματος καμπίνας από την Scandinavian Airlines Services (SAS) επιβεβαίωσαν απεργιακή κινητοποίηση στις 22, 23, 24 και 26 Δεκεμβρίου, προκαλώντας αναταραχές στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Η διαμάχη επικεντρώνεται στις αμοιβές, με τους εργαζόμενους να ισχυρίζονται ότι η προσφορά αύξησης μισθών της αεροπορικής εταιρείας δεν ανταποκρίνεται στους ρυθμούς του πληθωρισμού. Ορισμένοι εργαζόμενοι της SAS έχουν αναφέρει ότι υπολογίζουν ακόμα και σε τράπεζες τροφίμων κατά την προσγείωση στη Σκανδιναβία λόγω χαμηλών μισθών, πυροδοτώντας τη συμμετοχή στην απεργία. Ως αποτέλεσμα, οι ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς και από προορισμούς στη Σκανδιναβία μπορούν να περιμένουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, περίπου 200 υπάλληλοι της easyJet, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο check-in και στη διαχείριση αποσκευών, ξεκίνησαν την Παρασκευή απεργία που πρόκειται να διαρκέσει έως τις 3 π.μ. στις 22 Δεκεμβρίου. Ένας δεύτερος γύρος κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί από τις 26 έως τις 29 Δεκεμβρίου. Η αεροπορική εταιρεία έχει διαβεβαιώσει τους ταξιδιώτες ότι θα συνεργαστεί με άλλες εταιρείες για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου αυτών των απεργιών, αλλά οι επιβάτες θα πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι γαι τις πτήσεις τους.

Ισπανία: Συνεχιζόμενες απεργίες των χειριστών αποσκευών

Στην Ισπανία, μια σειρά απεργιών από τους χειριστές αποσκευών των αεροδρομίων θα θα επηρεάσει πολλά αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Οι απεργίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταξύ 5 π.μ. και 9 π.μ. κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν τα αεροδρόμια σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης, της Μάλαγα και της Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις κατά τις ώρες αιχμής.

Ιταλία: Απεργίες τον Ιανουάριο

Στις 9 Ιανουαρίου, το ιταλικό συνδικάτο CUB Transporti, το οποίο εκπροσωπεί το προσωπικό εδάφους, κήρυξε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, με πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Την ίδια ημέρα, το προσωπικό εδάφους της Swissport Italia στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Στις 31 Ιανουαρίου, οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Βερόνα ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν προβλήματα, καθώς το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ENAV θα απεργήσει.