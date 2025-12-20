Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την προσεχή Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ αύριο Κυριακή, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι η πρώτη Κυριακή που θα λειτουργήσουν με εορταστικό ωράριο ενώ κάποια άλλα, όπως το LIDL, θα είναι η δεύτερη Κυριακή.

Ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα. Πρόκειται για την τελευταία Κυριακή του χρόνου όπου οι καταναλωτές θα ψωνίσουν τα απαραίτητα για το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Ο Σκλαβενίτης θα λειτουργήσει με το εξής ωράριο:





Σκλαβενίτης στο εμπορικό Kέντρο The Mall, Μαρούσι:

Σάββατο 20/12, 10:00 - 20:00

Κυριακή 21/12, 11:00 - 20:00

Σάββατο 27/12, 10: 00 - 20:00

Κυριακή 28/12, 11:00 - 20:00

Το κατάστημα Μασούτης στο MEDITERRANEAN COSMOS θα είναι ανοικτό από τις 11:00 ως και τις 20:00. Το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είναι ανοικτό από τις 07:00 ως και τις 23:00.

Από εκεί και πέρα, ανοιχτά θα είναι επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο 11:00 - 16:00.

My Market

Την Κυριακή 21/12 θα μείνουν ανοιχτά.

Κρητικός

Τα ωράριο καταστημάτων της αλυσίδας Κρητικός βρίσκεται εδώ.

Lidl

Ανοικτά θα είναι και τα καταστήματα της αλυσίδας Lidl. Τα καταστήματα LIDL θα ανοίξουν στις 11 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.

Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα. Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.

Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες, δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.