Ξέσπασε σε κλάματα on air. «Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του».

O Ανδρέας Τετέι «λύγισε» στο τελευταίο του παιχνίδι ως παίκτης της Κηφισιάς, στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (1-1) στο Καραϊσκάκη ήταν το τελευταίο με τη φανέλα της Κηφισιάς για τον Τετέι, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα όταν έγινε αλλαγή, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να τον αγκαλιάζει.

Ο διεθνής Έλληνας φορ έχει υπογράψει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό, στον οποίο θα ενσωματωθεί από την 1η Ιανουαρίου. Ο Τετέι προφανώς και είναι χαρούμενος για τη μεταγραφή του, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι συγκινημένος που φεύγει από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο

Αντιθέτως, η συγκίνησή του ήταν έντονη στον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» και έδειξε σε όλους τα συναισθήματά του όταν έγινε αλλαγή, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Τετέι έκλαψε για το «αντίο» του στην ομάδα με την οποία έγινε γνωστός και με την οποία είχε 45 γκολ και 17 ασίστ σε 135 συμμετοχές, με τον Λέτο να τον αγκαλιάζει για να τον ηρεμήσει.

Επίσης, ο Τετέι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα συναισθήματα του στην τελευταία του συνέντευξη με την Κηφισιά. Ο 24χρονος άσος, αφού μίλησαν οι δύο προπονητές, αλλά και αρκετοί από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, ήταν αυτός που θα έκλεινε το τηλεοπτικό post game, αλλά ακόμη δεν είχε συνειδητοποιήσιε ότι αυτές ήταν οι τελευταίες του στιγμές στην ομάδα.

Έχοντας κλάψει την στιγμή της αλλαγής, έχοντας κλάψει μέσα στα αποδυτήρια, προσπάθησε να φανεί ψύχραιμος. «Η αλήθεια είναι ότι ένα ταξίδι έχει φτάσει στο τέλος του και είναι η σειρά μου να προχωρήσω και εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και ποιος ξέρει στο μέλλον ίσως επιστρέψω», είπε αρχικά.

«Το έχεις σκεφτεί ότι θα βρεις τους συμπαίκτες σου ως αντιπάλους στον 2ο γύρο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος προσπαθώντας να... ελαφρύνει το κλίμα. «Όχι, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Απλά είχα στο μυαλό μου αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γινόταν αυτές τις τελευταίες στιγμές», μπόρεσε να πει, πριν ξεσπάσει και πάλι σε κλάμματα και αποχωρήσει.